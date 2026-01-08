Οι ΗΠΑ χτυπούν τη «σκιώδη» ναυτιλία της Βενεζουέλας σε Ατλαντικό και Καραϊβική: Η Ρωσία αντιδρά, η Κίνα προειδοποιεί

Δύο δεξαμενόπλοια κατασχέθηκαν σε διαδοχικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ενώ κλιμακώνεται η διεθνής ένταση γύρω από το βενεζουελάνικο πετρέλαιο και την αμερικανική στρατηγική αποκλεισμού





Επιχείρηση στον Ατλαντικό με βρετανική συνδρομή Το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Marinera (πρώην Bella 1), που έπλεε υπό ρωσική σημαία, κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό έπειτα από καταδίωξη σχεδόν δύο εβδομάδων. Το πλοίο εντοπίστηκε στα ύδατα μεταξύ Ισλανδίας και Σκωτίας και καταλήφθηκε από αμερικανικές δυνάμεις με τη συνδρομή του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο παρείχε εναέρια και ναυτική υποστήριξη κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον.







Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το δεξαμενόπλοιο θεωρήθηκε «άνευ εθνικότητας», καθώς φέρεται να είχε προηγουμένως πλεύσει υπό ψευδή σημαία, γεγονός που –όπως επισημαίνουν ειδικοί στο διεθνές ναυτικό δίκαιο– επιτρέπει την επιβίβαση ξένων αρχών βάσει των διεθνών συμβάσεων.







Ρωσικές αντιδράσεις και καταγγελίες Η



Δεύτερη κατάσχεση στην Καραϊβική Λίγες ώρες αργότερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση και δεύτερου δεξαμενόπλοιου, του M/T Sophia, στην Καραϊβική. Το πλοίο κατηγορείται για «παράνομες δραστηριότητες» και μεταφορά πετρελαίου στο πλαίσιο της λεγόμενης «σκιώδους» ναυτιλίας της Βενεζουέλας. Το δεξαμενόπλοιο τέθηκε υπό συνοδεία του αμερικανικού Λιμενικού Σώματος και οδηγείται στις ΗΠΑ για περαιτέρω διαδικασίες.



Σε αντίθεση με την υπόθεση του Marinera, η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι η προσωρινή ηγεσία της Βενεζουέλας συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές για τη δεύτερη επιχείρηση.



«Ο αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ» Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησής του ότι «ο αποκλεισμός του παράνομου και υπό κυρώσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου παραμένει σε πλήρη ισχύ, οπουδήποτε στον κόσμο».







Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα ελέγχει τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου, διαβεβαιώνοντας ότι αυτά θα διατεθούν «προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας».







Διεθνείς ανησυχίες και πολιτικές αντιδράσεις Η Κίνα, βασικός αγοραστής βενεζουελάνικου πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, καταδίκασε τις αμερικανικές ενέργειες, προειδοποιώντας ότι απειλούν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αυξάνονται οι πιέσεις στο Κογκρέσο, με γερουσιαστές να ζητούν διευκρινίσεις για την έκταση της στρατιωτικής εμπλοκής και το κόστος της επιχείρησης.



Η Γερουσία αναμένεται να εξετάσει την επόμενη εβδομάδα ψήφισμα περί περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του προέδρου, σε μια προσπάθεια να μπλοκάρει την περαιτέρω στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.



Η κρίση γύρω από το πετρέλαιο και τη Βενεζουέλα φαίνεται πλέον να αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις, με τη θάλασσα να μετατρέπεται σε νέο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.