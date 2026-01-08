Ο ήρωας του Μπόνταϊ βραβεύθηκε από φιλανθρωπική οργάνωση στη Νέα Υόρκη, «ένιωσα ότι έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος»
Ο 43χρονος Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής τραυματίστηκε σοβαρά στις 14 Δεκεμβρίου όταν πάλεψε με τον ένοπλο τρομοκράτη στην παραλία του Μπόνταϊ και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, αποτρέποντας περαιτέρω απώλειες ζωών
«Κάνω το καθήκον μου. Βοηθάω και σώζω... Ένιωσα ότι ήταν το καθήκον μου ως άνθρωπος. Να βοηθάω, να προστατεύω τους ανθρώπους», υπογράμμισε ο 43χρονος Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής, που τραυματίστηκε σοβαρά, στην προσπάθειά του να αποσπάσει το όπλο από τον τρομοκράτη. Τελικά, τα κατάφερε αποτρέποντας περαιτέρω απώλειες ζωών.
Bondi Beach hero Ahmed Al-Ahmed honored at NYC Chabad gala, calls selfless act disarming shooter his ‘duty as a human being’ https://t.co/PK3eXqfP8F pic.twitter.com/K2vJU66AjE— New York Post (@nypost) January 8, 2026
«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους. Ξέρω ότι έσωσα πολλούς, αλλά λυπάμαι για όσους χάθηκαν», είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από τη χθεσινή εκδήλωση ο 43χρονος φοράει κιπά στο κεφάλι και νάρθηκα στο χέρι λόγω του χειρουργείου, ενώ αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του λόγω των τραυμάτων από τα πυροβολισμούς και ελπίζει σε γρήγορη ανάρρωση.
«Ειλικρινά, πονάω. Ξέρετε, τα δάχτυλά μου σταμάτησαν να λειτουργούν. Δεν δουλεύουν, αλλά θα γίνουν καλά... Χρειάζομαι χρόνο, ξέρετε, ένα, δύο μήνες, αυτό λέει ο γιατρός. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά», είπε.
A powerful evening none of us will forget at the Colel Chabad dinner, honoring true heroes.— Yaacov Behrman (@ChabadLubavitch) January 8, 2026
Ahmed Al Ahmed, a Muslim Australian who wrestled the Bondi Beach terrorist, was embraced by Rabbi Ulman of Sydney, whose son-in-law was murdered at the Menorah lighting.
Rabbi Ulman… pic.twitter.com/zOZTKhxvIf
Όπως αναφέρει η new york post, ο ήρωας του Μπόνταϊ δέχτηκε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, όταν τον ανέβασε στη σκηνή ο ραβίνος Γιεχοράμ Ούλμαν του Chabad του Μπόντι, πεθερός του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ενός εκ των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόντι.
«Πριν από τρεις εβδομάδες, μας χτύπησε το κακό. Ήταν η παραμονή του Χανουκά, ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Ετοιμαζόμασταν να ανάψουμε το μενορά, όταν δύο τρομοκράτες, πατέρας και γιος, άνοιξαν πυρ κατά της συνάθροισης μας.
Μας έκλεψαν 15 πολύτιμες ψυχές, άνδρες, γυναίκες και ένα 10χρονο παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ, πολύ κοντά στην οικογένειά μου και, φυσικά, ένας από αυτούς ήταν ο αγαπημένος μου γαμπρός», είπε ο Ούλμαν στο πλήθος.
Ο Αλ-Αχμέντ πέταξε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη για να περάσει χρόνο με Εβραίους ηγέτες, επισκεπτόμενος το Ohel Chabad Lubavitch στο Κουίνς για να δει τον τάφο του ραβίνου Μενάχεμ Μ. Σνέερσον.
Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση - μερικοί από τους οποίους έχασαν επίσης αγαπημένα τους πρόσωπα στη σφαγή - εξέφρασαν τεράστια ευγνωμοσύνη προς τον Αλ-Αχμέντ.
🚨The Muslim Bondi Beach hero, Ahmed al-Ahmed, wears a kippah out of respect while visiting the Ohel of Chabad-Lubavitch in New York.— Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) January 8, 2026
This should be a reviving story and a reminder of how Muslim–Jewish relations should look: peaceful, harmonious, and prosperous. ☪️✡️ pic.twitter.com/NI83F6F2JN
