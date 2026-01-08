Ο ήρωας του Μπόνταϊ βραβεύθηκε από φιλανθρωπική οργάνωση στη Νέα Υόρκη, «ένιωσα ότι έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος»

🚨The Muslim Bondi Beach hero, Ahmed al-Ahmed, wears a kippah out of respect while visiting the Ohel of Chabad-Lubavitch in New York.



This should be a reviving story and a reminder of how Muslim–Jewish relations should look: peaceful, harmonious, and prosperous. ☪️✡️ pic.twitter.com/NI83F6F2JN — Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) January 8, 2026

«Υπάρχει πόνος. Βαθύς πόνος. Κάθε ζωή που χάθηκε είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μας στερήθηκε. Αλλά είμαι επίσης εδώ για να σας πω ότι το σκοτάδι δεν θα νικήσει, δεν θα μειώσει το ιερό έργο μας, ούτε για μια στιγμή», επεσήμανε.Ο Αλ-Αχμέντ πέταξε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη για να περάσει χρόνο με Εβραίους ηγέτες, επισκεπτόμενος το Ohel Chabad Lubavitch στο Κουίνς για να δει τον τάφο του ραβίνου Μενάχεμ Μ. Σνέερσον.Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση - μερικοί από τους οποίους έχασαν επίσης αγαπημένα τους πρόσωπα στη σφαγή - εξέφρασαν τεράστια ευγνωμοσύνη προς τον Αλ-Αχμέντ.