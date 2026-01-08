Ο ήρωας του Μπόνταϊ βραβεύθηκε από φιλανθρωπική οργάνωση στη Νέα Υόρκη, «ένιωσα ότι έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος»
Ο ήρωας του Μπόνταϊ βραβεύθηκε από φιλανθρωπική οργάνωση στη Νέα Υόρκη, «ένιωσα ότι έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος»

Ο 43χρονος Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής τραυματίστηκε σοβαρά στις 14 Δεκεμβρίου όταν πάλεψε με τον ένοπλο τρομοκράτη στην παραλία του Μπόνταϊ και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, αποτρέποντας περαιτέρω απώλειες ζωών

Ο ήρωας του Μπόνταϊ βραβεύθηκε από φιλανθρωπική οργάνωση στη Νέα Υόρκη, «ένιωσα ότι έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος»
Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο οποίος στις 14 Δεκεμβρίου αντιμετώπισε και αφόπλισε έναν από τους τρομοκράτες που άνοιξαν πυρ σε μια γιορτή του Χανουκά στην παραλία του Μπόνταϊ στην Αυστραλία σκοτώνοντας 15 άτομα, βραβεύθηκε το βράδυ της Τετάρτης (7/1) σε εκδήλωση της φιλανθρωπικής οργάνωσης, Colel Chabad, στο Μανχάταν για την ηρωική του πράξη, ενώ δήλωσε πως απλώς εκπλήρωσε το «καθήκον του ως άνθρωπος».

«Κάνω το καθήκον μου. Βοηθάω και σώζω... Ένιωσα ότι ήταν το καθήκον μου ως άνθρωπος. Να βοηθάω, να προστατεύω τους ανθρώπους», υπογράμμισε ο 43χρονος Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής, που τραυματίστηκε σοβαρά, στην προσπάθειά του να αποσπάσει το όπλο από τον τρομοκράτη. Τελικά, τα κατάφερε αποτρέποντας περαιτέρω απώλειες ζωών.

«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους. Ξέρω ότι έσωσα πολλούς, αλλά λυπάμαι για όσους χάθηκαν», είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες.



Όπως φαίνεται σε βίντεο από τη χθεσινή εκδήλωση ο 43χρονος φοράει  κιπά στο κεφάλι και νάρθηκα στο χέρι λόγω του χειρουργείου, ενώ αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του λόγω των τραυμάτων από τα πυροβολισμούς και ελπίζει σε γρήγορη ανάρρωση.

«Ειλικρινά, πονάω. Ξέρετε, τα δάχτυλά μου σταμάτησαν να λειτουργούν. Δεν δουλεύουν, αλλά θα γίνουν καλά... Χρειάζομαι χρόνο, ξέρετε, ένα, δύο μήνες, αυτό λέει ο γιατρός. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά», είπε.

Όπως αναφέρει η new york post, ο ήρωας του Μπόνταϊ δέχτηκε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, όταν τον ανέβασε στη σκηνή ο ραβίνος Γιεχοράμ Ούλμαν του Chabad του Μπόντι, πεθερός του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ενός εκ των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόντι.

«Πριν από τρεις εβδομάδες, μας χτύπησε το κακό. Ήταν η παραμονή του Χανουκά, ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Ετοιμαζόμασταν να ανάψουμε το μενορά, όταν δύο τρομοκράτες, πατέρας και γιος, άνοιξαν πυρ κατά της συνάθροισης μας.

Μας έκλεψαν 15 πολύτιμες ψυχές, άνδρες, γυναίκες και ένα 10χρονο παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ, πολύ κοντά στην οικογένειά μου και, φυσικά, ένας από αυτούς ήταν ο αγαπημένος μου γαμπρός», είπε ο Ούλμαν στο πλήθος.

«Υπάρχει πόνος. Βαθύς πόνος. Κάθε ζωή που χάθηκε είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μας στερήθηκε. Αλλά είμαι επίσης εδώ για να σας πω ότι το σκοτάδι δεν θα νικήσει, δεν θα μειώσει το ιερό έργο μας, ούτε για μια στιγμή», επεσήμανε.

Ο Αλ-Αχμέντ πέταξε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη για να περάσει χρόνο με Εβραίους ηγέτες, επισκεπτόμενος το Ohel Chabad Lubavitch στο Κουίνς για να δει τον τάφο του ραβίνου Μενάχεμ Μ. Σνέερσον.

Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση - μερικοί από τους οποίους έχασαν επίσης αγαπημένα τους πρόσωπα στη σφαγή - εξέφρασαν τεράστια ευγνωμοσύνη προς τον Αλ-Αχμέντ.
