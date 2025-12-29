Αυστραλία: Ο ήρωας του Μπόνταϊ περιγράφει πώς αφόπλισε τον έναν από τους τρομοκράτες που σκότωσαν 15 ανθρώπους
ΚΟΣΜΟΣ
Παραλία Σίδνεϊ Αυστραλία Τρομοκράτες

Αυστραλία: Ο ήρωας του Μπόνταϊ περιγράφει πώς αφόπλισε τον έναν από τους τρομοκράτες που σκότωσαν 15 ανθρώπους

«Δεν ανησυχούσα για τίποτα εκτός από τις ζωές που θα μπορούσα ενδεχομένως να σώσω» λέει ο Αχμέντ αλ Αχμέντ

Αυστραλία: Ο ήρωας του Μπόνταϊ περιγράφει πώς αφόπλισε τον έναν από τους τρομοκράτες που σκότωσαν 15 ανθρώπους
Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ όταν δεν δίστασε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του για να γλιτώσει αθώους ανθρώπους από την τρομοκρατική επίθεση πατέρα και γιου που άφησε πίσω της 15 νεκρούς, περιέγραψε στο CBS ο Αχμέντ αλ Αχμέντ που θεωρείται ήρωας στην Αυστραλία.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο υποστήριξε πως όταν όρμησε στον ένα από τους δύο τρομοκράτες για να τον αφοπλίσει στις 14 Δεκεμβρίου, «δεν ανησυχούσα για τίποτα εκτός από τις ζωές που θα μπορούσα ενδεχομένως να σώσω».

Bondi hero Ahmed al Ahmed speaks in first TV interview since deadly terror attack | 7NEWS


«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους. Ξέρω ότι έσωσα πολλούς, αλλά λυπάμαι για όσους χάθηκαν».

Μιλώντας ειδικά για τις σκηνές που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν να επιτίθεται σε έναν από τους δύο ενόπλους, ο αλ Αχμέντ είπε: «Πήδηξα στην πλάτη του, τον χτύπησα. Τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να λέω μια λέξη, ξέρεις, σαν να τον προειδοποιώ, ρίξε το όπλο σου, σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις, και όλα γίνονται πολύ γρήγορα»,

Footage shows a person disarming one of the Bondi Beach shooters #itvnews #australia


Κλείσιμο
«Και τότε έκανα κάτι το οποίο είναι ότι νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου... Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να ικετεύουν, να ζητούν βοήθεια, και αυτή είναι η ψυχή μου που μου ζητά να το κάνω αυτό» πρόσθεσε στo CBS.

«Όλα στην καρδιά μου, στον εγκέφαλό μου, τα πάντα, λειτούργησαν μόνο για να καταφέρω να σώσω τη ζωή των ανθρώπων» κατέληξε ο Μουσουλμάνος συροαυστραλός ιδιοκτήτης καταστήματος.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης