Αυστραλία: Ο ήρωας του Μπόνταϊ περιγράφει πώς αφόπλισε τον έναν από τους τρομοκράτες που σκότωσαν 15 ανθρώπους
Αυστραλία: Ο ήρωας του Μπόνταϊ περιγράφει πώς αφόπλισε τον έναν από τους τρομοκράτες που σκότωσαν 15 ανθρώπους
«Δεν ανησυχούσα για τίποτα εκτός από τις ζωές που θα μπορούσα ενδεχομένως να σώσω» λέει ο Αχμέντ αλ Αχμέντ
Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ όταν δεν δίστασε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του για να γλιτώσει αθώους ανθρώπους από την τρομοκρατική επίθεση πατέρα και γιου που άφησε πίσω της 15 νεκρούς, περιέγραψε στο CBS ο Αχμέντ αλ Αχμέντ που θεωρείται ήρωας στην Αυστραλία.
Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο υποστήριξε πως όταν όρμησε στον ένα από τους δύο τρομοκράτες για να τον αφοπλίσει στις 14 Δεκεμβρίου, «δεν ανησυχούσα για τίποτα εκτός από τις ζωές που θα μπορούσα ενδεχομένως να σώσω».
«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους. Ξέρω ότι έσωσα πολλούς, αλλά λυπάμαι για όσους χάθηκαν».
Μιλώντας ειδικά για τις σκηνές που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν να επιτίθεται σε έναν από τους δύο ενόπλους, ο αλ Αχμέντ είπε: «Πήδηξα στην πλάτη του, τον χτύπησα. Τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να λέω μια λέξη, ξέρεις, σαν να τον προειδοποιώ, ρίξε το όπλο σου, σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις, και όλα γίνονται πολύ γρήγορα»,
«Και τότε έκανα κάτι το οποίο είναι ότι νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου... Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να ικετεύουν, να ζητούν βοήθεια, και αυτή είναι η ψυχή μου που μου ζητά να το κάνω αυτό» πρόσθεσε στo CBS.
«Όλα στην καρδιά μου, στον εγκέφαλό μου, τα πάντα, λειτούργησαν μόνο για να καταφέρω να σώσω τη ζωή των ανθρώπων» κατέληξε ο Μουσουλμάνος συροαυστραλός ιδιοκτήτης καταστήματος.
