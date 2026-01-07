Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
«Ντόναλντ σε ικετεύω»: Ο Τραμπ κοροϊδεύει τον Μακρόν για τους δασμούς στα φάρμακα
«Ντόναλντ σε ικετεύω»: Ο Τραμπ κοροϊδεύει τον Μακρόν για τους δασμούς στα φάρμακα
Ο Αμερικανός πρόεδρος μιμήθηκε τη φωνή του Γάλλου ομολόγου του, αναφερόμενος σε παλαιότερη συζήτησή τους για τους δασμούς
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ειρωνικά σχόλια εις βάρος του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν, περιγράφοντας πώς - όπως ισχυρίστηκε - εξανάγκασε τη Γαλλία να αποδεχθεί τριπλασιασμό των τιμών των φαρμάκων, απειλώντας με την επιβολή υψηλών δασμών σε όλα τα γαλλικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.
Μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιδοτούν εδώ και δεκαετίες την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη και ότι η πολιτική της «πιο ευνοημένης χώρας» οδήγησε σε ταχεία συμμόρφωση άλλων χωρών.
Όπως είπε, ζήτησε από τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν έως και 14 φορές περισσότερο από τους Γάλλους, αίτημα που - σύμφωνα με τον ίδιο - αρχικά απορρίφθηκε.
Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι έθεσε τελεσίγραφο, προειδοποιώντας πως αν η Γαλλία δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις, θα επιβληθούν δασμοί 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της σαμπάνιας και του κρασιού. Όπως ισχυρίστηκε, η απειλή αυτή οδήγησε τον Γάλλο πρόεδρο να υποχωρήσει.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μιμήθηκε μάλιστα τη φωνή του Μακρόν, λέγοντας ότι του απάντησε πως αποδέχεται τη συμφωνία και είναι έτοιμος να αυξήσει σημαντικά τις τιμές των φαρμάκων, ζητώντας μόνο να μη δημοσιοποιηθεί το θέμα: «Ντόναλντ, έχουμε συμφωνία. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω» φέρεται να είπε ο Μακρόν στον Τραμπ.
«Όλες οι χώρες είπαν το ίδιο» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δασμοί που απειλούσε να επιβάλει στη Γαλλία θα κόστιζαν πολλαπλάσια σε σχέση με την αύξηση των τιμών των φαρμάκων. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Μακρόν ούτε η γαλλική κυβέρνηση έχουν απαντήσει στις δηλώσεις αυτές.
Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι σε αντίστοιχες συζητήσεις με άλλες χώρες, οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν τις τιμές των φαρμάκων τους μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που απειλήθηκαν με δασμούς.
Μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιδοτούν εδώ και δεκαετίες την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη και ότι η πολιτική της «πιο ευνοημένης χώρας» οδήγησε σε ταχεία συμμόρφωση άλλων χωρών.
Όπως είπε, ζήτησε από τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν έως και 14 φορές περισσότερο από τους Γάλλους, αίτημα που - σύμφωνα με τον ίδιο - αρχικά απορρίφθηκε.
Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι έθεσε τελεσίγραφο, προειδοποιώντας πως αν η Γαλλία δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις, θα επιβληθούν δασμοί 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της σαμπάνιας και του κρασιού. Όπως ισχυρίστηκε, η απειλή αυτή οδήγησε τον Γάλλο πρόεδρο να υποχωρήσει.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μιμήθηκε μάλιστα τη φωνή του Μακρόν, λέγοντας ότι του απάντησε πως αποδέχεται τη συμφωνία και είναι έτοιμος να αυξήσει σημαντικά τις τιμές των φαρμάκων, ζητώντας μόνο να μη δημοσιοποιηθεί το θέμα: «Ντόναλντ, έχουμε συμφωνία. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω» φέρεται να είπε ο Μακρόν στον Τραμπ.
Trump mocks Macron:— Clash Report (@clashreport) January 6, 2026
Emmanuel said to me: “Donalddd, you have a deal. I would like to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. Whatever you want, Donald, please don’t tell the population, I beg you.”
Every country said the same thing. pic.twitter.com/hrAXWkKDD3
Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δασμοί που απειλούσε να επιβάλει στη Γαλλία θα κόστιζαν πολλαπλάσια σε σχέση με την αύξηση των τιμών των φαρμάκων. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Μακρόν ούτε η γαλλική κυβέρνηση έχουν απαντήσει στις δηλώσεις αυτές.
Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι σε αντίστοιχες συζητήσεις με άλλες χώρες, οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν τις τιμές των φαρμάκων τους μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που απειλήθηκαν με δασμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα