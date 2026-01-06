Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης που σκοτώθηκε στο Κραν Μοντανά έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι
Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης που σκοτώθηκε στο Κραν Μοντανά έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι

Ο αδερφός της με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως οι οικογένεια έδωσε το όνομά της σε αστέρι την ημερομηνία που η κοπέλα έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά

Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης που σκοτώθηκε στο Κραν Μοντανά έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι
Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε στα social media ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, επιλέγοντας να τιμήσει τη μνήμη της με έναν ξεχωριστό και συμβολικό τρόπο.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται, καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες και φέρει πλέον το όνομα «Αλίκη».

Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης που σκοτώθηκε στο Κραν Μοντανά έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι


Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως μια συμβολική πράξη μνήμης και αγάπης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας στο Κραν Μοντανά, κρατώντας ζωντανό το όνομά της με έναν τρόπο που, όπως σχολιάστηκε, «θα λάμπει για πάντα».

Πρόκειται για υπηρεσία ιδιωτικού οργανισμού, μέσω της οποίας μπορεί κανείς, έναντι αμοιβής, να αφιερώσει συμβολικά ένα αστέρι σε πρόσωπο της επιλογής του. Συνήθως κοστίζει 30 ευρώ.
