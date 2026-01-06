Διαδήλωση στη Λα Πας εναντίον του τερματισμού της επιδότησης των καυσίμων
Βολιβία Διαδήλωση

Διαδήλωση στη Λα Πας εναντίον του τερματισμού της επιδότησης των καυσίμων

Μετά την κατάργηση της επιδότησης, οι τιμές των καυσίμων διπλασιάστηκαν, με την άνοδό της να έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης

Χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν χθες Δευτέρα στη Λα Πας, ορισμένοι έπειτα από τριήμερη πορεία, για να απαιτήσουν η κεντροδεξιά κυβέρνηση να ακυρώσει διάταγμα με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το προεδρικό διάταγμα, που υπογράφτηκε πριν από τρεις εβδομάδες, έβαλε τέλος σε μέτρο που εφαρμοζόταν από τις κυβερνήσεις των σοσιαλιστών Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Την περίοδο αυτή, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων στις διεθνείς τιμές τους και τα μεταπωλούσε με ζημία. Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Μετά την κατάργηση της επιδότησης, οι τιμές των καυσίμων διπλασιάστηκαν, με την άνοδό της να έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης.

«Δυστυχώς, όλα τα βασικά προϊόντα που καταναλώνουμε αυξάνονται», είπε ο Ουίλιαμ Κάγιε, σαραντάρης μεταλλωρύχος από το Καλαμάρκα, χωριό κάπου 70 χιλιόμετρα νότια από τη Λα Πας.

Αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της η διαδήλωση έγινε σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, υπήρξε ένταση κοντά στο προεδρικό παλάτι, όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να απωθήσει συμμετέχοντες στην κινητοποίηση όταν αποπειράθηκαν να πλησιάσουν.

Ο Αδόλφο Ουίλκα, εργάτης 50 ετών, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κινητοποίηση θα συνεχιστεί ωσότου ακυρωθεί το «μισητό» διάταγμα που «μας προκαλεί πείνα».

Η συνήγορος του λαού εκτίμησε πως οι πολίτες που διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα ήταν περίπου 10.000.

Κλείσιμο
Παράλληλα χθες Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως άρχισε διάλογο με αντιπροσώπους των διαδηλωτών.

Ο υπουργός Οικονομίας Γκαμπριέλ Εσπινόσα δήλωσε πως η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω, συμπληρώνοντας πως αναμένει σοβαρές προτάσεις από τα συνδικάτα.

