Απαράδεκτη η πίεση που ασκεί ο Τραμπ σε Δανία και Γροιλανδία, λέει η Φρεντέρικσεν
«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όλα σταματούν» τόνισε
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν λέει ότι θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αλλά επανέλαβε ότι το νησί δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία και τόνισε στο περιοδικό The Atlantic την Κυριακή: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, τη χρειαζόμαστε για την άμυνα».
«Δυστυχώς, πιστεύω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν, στη δημόσια τηλεόραση DR τη Δευτέρα. «Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση της Δανίας και η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δε θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ».
Στη συνέντευξή της η Φρεντέρικσεν, χαρακτήρισε την πίεση που ασκεί ο Τραμπ προς τη Δανία και τη Γροιλανδία ως «απαράδεκτη» και επισήμανε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από τους ευρωπαϊκούς εταίρους.
«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όλα σταματούν» πρόσθεσε.
Ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία τον περασμένο μήνα. Ο Λάντρι έχει εκφράσει δημοσίως υποστήριξη για την ενσωμάτωση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και πρότεινε ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συζητήσει την ενίσχυση της προστασίας της εάν χρειαστεί.
Η Γαλλία δήλωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει στους ανθρώπους της και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.
