Άγνοια δηλώνει η Άγκυρα για το τελεσίγραφο Τραμπ στον Μαδούρο να παραιτηθεί και να αυτοεξοριστεί στην Τουρκία

Η εφημερίδα New York Times είχε αναφέρει ότι ο Μαδούρο απέρριψε το τελεσίγραφο του Τραμπ στα τέλη Δεκεμβρίου 2025

Καμία πληροφορία δεν έχει η Άγκυρα σχετικά με το φερόμενο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, με το οποίο του ζητούσε να αυτοεξοριστεί στην Τουρκία, όπως δήλωσε διπλωματική πηγή στο πρακτορείο RIA Novosti.



Η εφημερίδα New York Times είχε αναφέρει, επικαλούμενη αμερικανικές και βενεζουελάνικες πηγές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, ότι ο Μαδούρο απέρριψε το τελεσίγραφο του Τραμπ στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, αρνούμενος να παραιτηθεί και να αυτοεξοριστεί για την Τουρκία.



«Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία και δεν είναι γνωστό από πού μπορεί να προήλθε», δήλωσε η πηγή.