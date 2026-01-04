Άγνοια δηλώνει η Άγκυρα για το τελεσίγραφο Τραμπ στον Μαδούρο να παραιτηθεί και να αυτοεξοριστεί στην Τουρκία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Καμία πληροφορία δεν έχει η Άγκυρα σχετικά με το φερόμενο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, με το οποίο του ζητούσε να αυτοεξοριστεί στην Τουρκία, όπως δήλωσε διπλωματική πηγή στο πρακτορείο RIA Novosti.
Η εφημερίδα New York Times είχε αναφέρει, επικαλούμενη αμερικανικές και βενεζουελάνικες πηγές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, ότι ο Μαδούρο απέρριψε το τελεσίγραφο του Τραμπ στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, αρνούμενος να παραιτηθεί και να αυτοεξοριστεί για την Τουρκία.
«Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία και δεν είναι γνωστό από πού μπορεί να προήλθε», δήλωσε η πηγή.
