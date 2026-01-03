Αυτές οι χώρες ελέγχουν το παγκόσμιο πετρέλαιο - Σε ποια θεση είναι η Βενεζουέλα;

Το 2025, η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου παραμένει συγκεντρωμένη σε ορισμένες χώρες. Σύμφωνα με αναφορές από το World Population Review και άλλες αξιόπιστες πηγές, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου περιλαμβάνουν τη Σαουδική Αραβία, τον Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Βενεζουέλα επίσης διατηρεί μια σημαίνουσα θέση στον τομέα αυτό, αν και η παραγωγή της έχει δεχτεί πλήγμα λόγω πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων. Με αρκετές αλλαγές στις διεθνείς αγορές ενέργειας, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι δυναμικές αυτές τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν λίγες μεγάλες χώρες που εξάγουν δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αμερική, η οποία παράγει περίπου 17,8 εκατομμύρια βαρέλια καθημερινά, διατηρώντας έτσι και φέτος τον τίτλο της μεγαλύτερης παραγωγού χώρας παγκοσμίως.