ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Καράκας ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές

«Οι δυνάμεις των εισβολέων βεβήλωσαν το έδαφός μας φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Βενεζουελανός υπουργός Άμυνας, με ηχογραφημένη ομιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε σήμερα τα χαράματα τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.

«Οι δυνάμεις των εισβολέων (...) βεβήλωσαν το έδαφός μας (...) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».

Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης