Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές
«Οι δυνάμεις των εισβολέων βεβήλωσαν το έδαφός μας φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες
Ο Βενεζουελανός υπουργός Άμυνας, με ηχογραφημένη ομιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε σήμερα τα χαράματα τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.
«Οι δυνάμεις των εισβολέων (...) βεβήλωσαν το έδαφός μας (...) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».
Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».
