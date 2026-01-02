Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο της Αίτνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα ποτάμια λάβας
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Λάβα Αίτνα Ηφαίστειο

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο της Αίτνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα ποτάμια λάβας

Η ροή κινήθηκε σταδιακά προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας κοντά στα 1.500 μέτρα υψόμετρο, ακολουθώντας τη φυσική διαδρομή της Valle del Bove

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο της Αίτνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα ποτάμια λάβας
Σε νέα περίοδο ηφαιστειακής δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα, καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται νέα εκροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove.

Όπως γνωστοποίησε το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 με 2.100 μέτρων άρχισε να απελευθερώνει λάβα.


Η ροή κινήθηκε σταδιακά προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας κοντά στα 1.500 μέτρα υψόμετρο, ακολουθώντας τη φυσική διαδρομή της Valle del Bove, η οποία λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» και περιορίζει την εξάπλωση του φαινομένου.


Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσά τους και πλάνα του Emilio Messina, καταγράφεται η αργή αλλά σταθερή πορεία της λάβας μέσα στη φυσική λεκάνη, χωρίς να ξεφεύγει από τα όριά της.

Κλείσιμο

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι, προς το παρόν, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ επιστημονικές ομάδες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παρουσιάζει συχνά παρόμοια φαινόμενα, με τις τοπικές αρχές να παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή και να ενημερώνουν για κάθε νέα εξέλιξη.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης