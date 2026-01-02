Στους 47 οι νεκροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά, «ο αριθμός μπορεί να ανέβει αρκετά», προειδοποιεί αξιωματούχος
Εκατό από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λέει ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής των θεμάτων ασφάλειας του καντονιού Βαλέ
Στους 47 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με το Sky News που επικαλείται επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.
Ο νέος απολογισμός σηματοδοτεί αύξηση σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα από τις ελβετικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για περίπου 40 νεκρούς. Οι έρευνες και οι διαδικασίες αναγνώρισης συνεχίζονται, καθώς οι συνθήκες που επικράτησαν κατά τη φωτιά δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των ιατροδικαστικών αρχών.
Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, δέκα Ιταλοί υπήκοοι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μετά τη φωτιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Μιλάνο για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη φροντίδα.
Την ίδια ώρα, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής των θεμάτων ασφάλειας του καντονιού Βαλέ, όπου βρίσκεται το χιονοδρομικό θέρετρο, δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL: «Υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των νεκρών είναι τρομακτικός και μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερος».
Οι αρχές εκτιμούν ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται πολλοί νέοι άνθρωποι. Ωστόσο, η ταυτοποίηση των σορών παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα εγκαύματα καλύπτουν μεγάλο μέρος του σώματος και του προσώπου τους.
