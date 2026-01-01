Ζοχράν Μαμντάνι: Να δείξουμε στον κόσμο ότι η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει

Μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες κόσμου έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι δεσμεύτηκε ότι δεν θα αθετήσει καμία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του