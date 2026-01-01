Τραγωδία στη Γερμανία: Δυο 18χρονοι σκοτώθηκαν ενώ έριχναν πυροτεχνήματα για το νέο έτος

Κλείσιμο

Δυοέχασαν τη ζωή τους, καθώς υπέκυψαν σε τραύματα που υπέστησαν στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ρίψης πυροτεχνημάτων στη γερμανική πόλη, ανακοίνωσε η αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες.Τα δυστυχήματα έγιναν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.Ο ένας από τους δυο εφήβους πέθανε επιτόπου στη συνοικία Μπάουμχαϊντε. Ο δεύτερος, που τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δυο δυστυχήματα και δεν προέκυψε ευθύνη κανενός άλλου.Παράλληλα, έναςστη Ρέντελιχ, κοντά στην πόλη Ρόστοκ (βορειοανατολικά), εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.Στο Βερολίνο, πέντε άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομείο με τραύματα εξαιτίας πυροτεχνημάτων ως τις 22:30 (23:30 ώρα Ελλάδας). Δύο βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.Στη Λειψία,όταν προσπάθησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα, κατά την αστυνομία.Η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά στη Γερμανία.Είναι, ενίοτε θανάσιμοι, κατά τον χειρισμό πυροτεχνικών ειδών, καθώς τα αυτοσχέδια, παράνομα πυροτεχνήματα περιέχουν ενίοτε ισχυρές εκρηκτικές ύλες και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025,Σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας AOK, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία τραυματιών εξαιτίας ατυχημάτων οφειλόμενων σε πυροτεχνήματα τα τελευταία δέκα χρόνια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά είναι κατά μέσον όρο 530, αριθμός 2,6 φορές μεγαλύτερος από ότι οποιαδήποτε εργάσιμη και 4,4 φορές από οποιοδήποτε φυσιολογικό σαββατοκύριακο.Κάθε χρόνο, ειδικοί σε ιατρικά θέματα, αστυνομικοί, οικολόγοι και υπερασπιστές των ζώων καλούν να απαγορευτούν οι πωλήσεις πυροτεχνημάτων και πυροτεχνικών υλικών.