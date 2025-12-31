Επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι, ένας νεκρός και τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Νεκρός Χαλέπι Αστυνομία

Επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι, ένας νεκρός και τραυματίες

Ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά όταν τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έρευνα

Επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι, ένας νεκρός και τραυματίες
Βομβιστής αυτοκτονίας έβαλε στο στόχαστρό του μια αστυνομική περίπολο στο Χαλέπι της Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έρευνα, αφού τους κίνησε τις υποψίες, είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV.

