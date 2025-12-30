Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Οκλαχόμα: Έκανε σκοποβολή στην αυλή του και σκότωσε γυναίκα σε απόσταση 800 μέτρων
Η άτυχη γυναίκα σχολίασε τον ήχο των πυροβολισμών, πριν χτυπηθεί στον θώρακα και καταρρεύσει
Οι Αρχές στην Οκλαχόμα απηύθυναν κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά άνδρα που, την ώρα που πυροβολούσε για να δοκιμάσει όπλο, σκότωσε μια γυναίκα σε μεγάλη απόσταση.
Το περιστατικό συνέβη ανήμερα τα Χριστούγεννα, όταν ο 33χρονος Κόντι Άνταμς δοκίμαζε όπλο που είχε πάρει ως δώρο για τις γιορτές.
Μία από τις σφαίρες σκότωσε την Σάντρα Φέλπς που καθόταν αμέριμνη στη βεράντα της σε απόσταση περίπου 800 μέτρων. Μάρτυρες είπαν ότι η Φελπς σχολίασε τον ήχο των πυροβολισμών, είπε «άουτς» και μετά κατέρρευσε.
Η σφαίρα τη χτύπησε στο δεξί βραχίονα και μετά εισήλθε στην θωρακική κοιλότητα. Με το αριστερό χέρι κρατούσε ένα παιδί.
Κηρύχθηκε νεκρή περίπου 20 λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν οι αστυνομικοί για τον πυροβολισμό.
Ο Άνταμς φυλακίστηκε την επομένη, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολαρίων, αναφέρει το BBC.
Στις Αρχές είπε ότι πρόσφατα είχε αγοράσει ένα 45άρι Glock και ότι πυροβολούσε ένα κουτί αναψυκτικού στην αυλή του. Όταν οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι τον υποπτεύονταν για τον θανάσιμο πυροβολισμό, αυτός «ενοχλήθηκε εμφανώς και άρχισε να κλαίει».
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Οκλαχόμα, η ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού διαπράττεται χωρίς «πρόθεση να προκαλέσει θάνατο» ενώ τιμωρείται ακόμη και με ισόβια. Ο Άνταμς κατηγορείται και για επικίνδυνη χρήση του όπλου.
Ο 33χρονος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 25 Φεβρουαρίου. Του έχει απαγορευτεί να επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος.
