Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά για την Ουκρανία: «Η ειρήνη βρίσκεται για πρώτη φορά στον ορίζοντα» είπε ο Τουσκ

Την εκτίμηση ότι η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία είναι πλέον ορατή εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ειρηνευτική διαδικασία θα μπορούσε να έχει θετική κατάληξη ήδη μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, η ειρήνη βρίσκεται στον ορίζοντα», δήλωσε ο Τουσκ πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Ο Πολωνός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί επιτυχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας πως «είναι πιθανό, ήδη από τον Ιανουάριο, να χρειαστεί να λάβουμε από κοινού αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας».

Παράλληλα, ο Τουσκ υπογράμμισε ότι η επίτευξη ειρήνης προϋποθέτει και δύσκολες επιλογές από την πλευρά του Κιέβου, ιδίως στο ζήτημα των εδαφών. «Από την ουκρανική σκοπιά, αυτό σημαίνει μια συμβιβαστική προσέγγιση στο εδαφικό θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παραχωρήσεις αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Οι δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού έρχονται μετά τη βιντεοδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.
