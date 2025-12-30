Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη έτσι απλά, εκεί ζουν 300.000 άνθρωποι

Εκτός νομοθεσίας η παραίτηση της Ουκρανίας από εδάφη της, είπε ο Ζελένσκι που επανέλαβε τη σκέψη δημοψηφίσματος - Η δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης απαιτεί υποχώρηση στρατευμάτων από Ουκρανία και Ρωσία, πρόσθεσε