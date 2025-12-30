Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη έτσι απλά, εκεί ζουν 300.000 άνθρωποι
Εκτός νομοθεσίας η παραίτηση της Ουκρανίας από εδάφη της, είπε ο Ζελένσκι που επανέλαβε τη σκέψη δημοψηφίσματος - Η δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης απαιτεί υποχώρηση στρατευμάτων από Ουκρανία και Ρωσία, πρόσθεσε
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν μπορεί απλώς να παραιτηθεί από τα εδάφη του στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στην ουκρανική νομοθεσία. Τις δηλώσεις αυτές έκανε σε συνέντευξή του στο Fox News.
«Έχουμε ένα ζήτημα με τα εδάφη. Αυτό δεν αφορά ένα δημοψήφισμα, το κοινοβούλιο ή τον πρόεδρο. Δεν μπορούμε να τα παραχωρήσουμε έτσι απλά. Αυτό είναι εκτός του νομικού μας πλαισίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι στις περιοχές αυτές διαμένουν περίπου 300.000 άνθρωποι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Κίεβο έχει προτείνει έναν συμβιβασμό, τον οποίο χαρακτήρισε ρεαλιστικό, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως εξήγησε, η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές. «Αν δημιουργηθεί μια ελεύθερη οικονομική ζώνη και χρειαστεί να υποχωρήσουμε λίγα χιλιόμετρα, αυτό θα σημαίνει ότι και η Ρωσία θα πρέπει να υποχωρήσει αντίστοιχα λίγα χιλιόμετρα. Εάν υπάρξει απόφαση για την οικονομική ζώνη, τότε ένα δημοψήφισμα θα είναι ο τρόπος για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί αυτή η απόφαση», ανέφερε.
Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων βρίσκεται σε ποσοστό περίπου 90% συμφωνημένο, με εκκρεμότητες να παραμένουν σε δύο σημεία, κυρίως σε ό,τι αφορά το εδαφικό ζήτημα. Όπως είπε, η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα των εδαφών, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα σύνθετες.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κατανοούν τις θέσεις των δύο πλευρών» και επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν βιώσιμο συμβιβασμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον και το Κίεβο έχουν συζητήσει σειρά συγκεκριμένων βημάτων για την επίτευξη ειρήνης, ενώ η ουκρανική πλευρά έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση ορισμένων από αυτά μέσα στον τρέχοντα μήνα.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η έγκριση του ειρηνευτικού σχεδίου από τον ουκρανικό λαό θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες υλοποιούνται υπό τη δική του ηγεσία.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Ζελένσκι, το 14ο σημείο του προσχεδίου βασικού εγγράφου μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ευρώπης για τον τερματισμό του πολέμου αφορά την επίλυση του εδαφικού ζητήματος και ενδέχεται να περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο συμβιβασμό. Βάσει αυτού, η Ρωσία θα αποσύρει τις δυνάμεις της από τις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ελεύθερη οικονομική ζώνη στο Ντονμπάς. Ένας τέτοιος συμβιβασμός, εφόσον επιτευχθεί, θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.
