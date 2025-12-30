Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο, λέει ο Λαβρόφ
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει την πρόταση για τη διεξαγωγή νέων εκλογών στην Ουκρανία
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Δύση πρέπει να καταλάβει πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία» στο μέτωπο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας ότι η θέση του Κρεμλίνου για τον πόλεμο παραμένει αμετάβλητη.
Σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε ότι «η θεμελιώδης αρχή μας δεν έχει αλλάξει» και πρόσθεσε πως «η στρατηγική πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στον ρωσικό στρατό και αυτό το κατανοεί και η Δύση».
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει την πρόταση για τη διεξαγωγή νέων εκλογών στην Ουκρανία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η αμερικανική διοίκηση ηγείται ενεργών και στοχευμένων διαμεσολαβητικών προσπαθειών», κάνοντας αναφορά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη φέρουν από κοινού την ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διμερείς επαφές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο ουκρανικό ζήτημα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να αναμένει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για «πάγωμα» των ορίων της συνθήκης για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων New START.
Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κράτησε χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να βιαζόμαστε».
