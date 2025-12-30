Χαλέντα Ζία: Πέθανε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

Ιστορική μορφή της πολιτικής ζωής της χώρας και επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος Μπανγκλαντές – Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια