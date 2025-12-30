Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Χαλέντα Ζία: Πέθανε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές
Ιστορική μορφή της πολιτικής ζωής της χώρας και επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος Μπανγκλαντές – Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια
Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 80 ετών η Χαλέντα Ζία, η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρωθυπουργός στην ιστορία του Μπανγκλαντές και μόλις η δεύτερη στον μουσουλμανικό κόσμο, μετά την Μπεναζίρ Μπούτο, όπως ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικιστικού Κόμματος Μπανγκλαντές, η Χαλέντα Ζία απεβίωσε έπειτα από μακρά ασθένεια, έχοντας αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως ανέφεραν οι θεράποντες ιατροί της, έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αρθρίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία είχαν επιβαρύνει σημαντικά την κατάστασή της.
Η Χαλέντα Ζία υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής του Μπανγκλαντές και ηγέτιδα του BNP, του κόμματος που ίδρυσε ο σύζυγός της, Ζία Ραχμάν. Ο Ζία Ραχμάν υπήρξε κεντρική μορφή του πολέμου ανεξαρτησίας του άλλοτε Ανατολικού Πακιστάν, αρχηγός του στρατού και έκτος πρόεδρος της χώρας, πριν δολοφονηθεί το 1981.
Η πολιτική διαδρομή της Χαλέντα Ζία συνδέθηκε στενά με τη μεταπολιτευτική ιστορία του Μπανγκλαντές, καθώς διετέλεσε πρωθυπουργός σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων και βαθιών κοινωνικών και θεσμικών αλλαγών. Η παρουσία της στην εξουσία σηματοδότησε μια ιστορική τομή για τη θέση των γυναικών στην πολιτική, όχι μόνο στη χώρα της αλλά και ευρύτερα στον μουσουλμανικό κόσμο.
Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το Μπανγκλαντές, με την πολιτική σκηνή της χώρας να αποχαιρετά μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας του.
The BNP Chairperson and former Prime Minister, Begum Khaleda Zia, passed away today at 6:00 a.m., shortly after the Fajr prayer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘un. We pray for the forgiveness of her soul and request everyone to offer prayers for her departed soul. pic.twitter.com/KY2948UPD5— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) December 30, 2025
