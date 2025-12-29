Ο Μάγκνους Κάρλσεν χτύπησε ξανά το τραπέζι μετά από ήττα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού, δείτε βίντεο
Ο Μάγκνους Κάρλσεν χτύπησε ξανά το τραπέζι μετά από ήττα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού, δείτε βίντεο
Ο Νο1 σκακιστής στον κόσμο ξέσπασε μετά την ήττα από τον Αρτζούν Εριγκάισι - Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε απωθήσει καμεραμάν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού
Ο κορυφαίος σκακιστής στον κόσμο, Μάγκνους Κάρλσεν, τράβηξε και πάλι τα βλέμματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Blitz της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE), που διεξάγεται στη Ντόχα, έπειτα από την έντονη αντίδρασή του κατά τη διάρκεια της ήττας του στον ένατο γύρο από τον Ινδό Αρτζούν Εριγκάισι.
Ο Νορβηγός υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στο φινάλε της παρτίδας και, αμέσως μετά τη λήξη της, ξέσπασε χτυπώντας με οργή τη γροθιά του στο τραπέζι. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κάρλσεν αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Νωρίτερα τον Ιούνιο είχε αντίστοιχη αντίδραση μετά την ήττα του από τον 19χρονο Ινδό, νυν παγκόσμιο πρωταθλητή, Γκουκές Ντομάρατζου, στο τουρνουά Norway Chess 2025. Οι στιγμές αυτές αναδεικνύουν την ένταση και τις υψηλές απαιτήσεις του σκακιού κορυφαίου επιπέδου, ιδιαίτερα σε γρήγορους ρυθμούς όπως το blitz.
Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη μεγάλη επιτυχία του Κάρλσεν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rapid. Ο Νορβηγός κατέκτησε τον έκτο τίτλο του στην κατηγορία Open, προσθέτοντάς τον στις νίκες του το 2014, το 2015, το 2019, το 2022 και το 2023. Ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10,5 βαθμούς, εξασφαλίζοντας χρηματικό έπαθλο 70.000 ευρώ.
Ο πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και για άλλους λόγους. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου έγινε trend στα κοινωνικά μέσα, όταν απώθησε καμεραμάν που τον ακολουθούσε, καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rapid.
Ο Νορβηγός υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στο φινάλε της παρτίδας και, αμέσως μετά τη λήξη της, ξέσπασε χτυπώντας με οργή τη γροθιά του στο τραπέζι. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.
Magnus drops the queen, loses on time and slams the table 😱#RapidBlitz #NorwayChess pic.twitter.com/KHVwM5azN1— Norway Chess (@NorwayChess) December 29, 2025
Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη μεγάλη επιτυχία του Κάρλσεν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rapid. Ο Νορβηγός κατέκτησε τον έκτο τίτλο του στην κατηγορία Open, προσθέτοντάς τον στις νίκες του το 2014, το 2015, το 2019, το 2022 και το 2023. Ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10,5 βαθμούς, εξασφαλίζοντας χρηματικό έπαθλο 70.000 ευρώ.
Ο πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και για άλλους λόγους. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου έγινε trend στα κοινωνικά μέσα, όταν απώθησε καμεραμάν που τον ακολουθούσε, καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rapid.
Magnus Carlsen after starting 0,5/2 day 2 of the World Rapid and Blitz shoves the camera of the Norwegian TV 🤯🤯🤯— Chessdom (@chessdom) December 27, 2025
❌Table banging
✅ Camera shovingpic.twitter.com/uSd3KZqKq3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα