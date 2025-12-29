Ο Μάγκνους Κάρλσεν χτύπησε ξανά το τραπέζι μετά από ήττα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σκάκι Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία Μάγκνους Κάρλσεν

Ο Μάγκνους Κάρλσεν χτύπησε ξανά το τραπέζι μετά από ήττα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού, δείτε βίντεο

Ο Νο1 σκακιστής στον κόσμο ξέσπασε μετά την ήττα από τον Αρτζούν Εριγκάισι - Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε απωθήσει καμεραμάν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού

Ο Μάγκνους Κάρλσεν χτύπησε ξανά το τραπέζι μετά από ήττα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο κορυφαίος σκακιστής στον κόσμο, Μάγκνους Κάρλσεν, τράβηξε και πάλι τα βλέμματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Blitz της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE), που διεξάγεται στη Ντόχα, έπειτα από την έντονη αντίδρασή του κατά τη διάρκεια της ήττας του στον ένατο γύρο από τον Ινδό Αρτζούν Εριγκάισι.

Ο Νορβηγός υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στο φινάλε της παρτίδας και, αμέσως μετά τη λήξη της, ξέσπασε χτυπώντας με οργή τη γροθιά του στο τραπέζι. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κάρλσεν αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Νωρίτερα τον Ιούνιο είχε αντίστοιχη αντίδραση μετά την ήττα του από τον 19χρονο Ινδό, νυν παγκόσμιο πρωταθλητή, Γκουκές Ντομάρατζου, στο τουρνουά Norway Chess 2025. Οι στιγμές αυτές αναδεικνύουν την ένταση και τις υψηλές απαιτήσεις του σκακιού κορυφαίου επιπέδου, ιδιαίτερα σε γρήγορους ρυθμούς όπως το blitz.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη μεγάλη επιτυχία του Κάρλσεν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rapid. Ο Νορβηγός κατέκτησε τον έκτο τίτλο του στην κατηγορία Open, προσθέτοντάς τον στις νίκες του το 2014, το 2015, το 2019, το 2022 και το 2023. Ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10,5 βαθμούς, εξασφαλίζοντας χρηματικό έπαθλο 70.000 ευρώ.

Ο πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και για άλλους λόγους. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου έγινε trend στα κοινωνικά μέσα, όταν απώθησε καμεραμάν που τον ακολουθούσε, καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rapid.

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης