Η χιονισμένη Αίτνα «βρυχάται» την ίδια ώρα που σκιέρ κατεβαίνουν τις πλαγιές της, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αίτνα Χιόνι Έκρηξη ηφαιστείου Ηφαίστειο

Μεγάλα σύννεφα τέφρας και καπνού δεν πτόησαν τους σκιέρ

Μεγάλα νέφη στάχτης και καπνού υψώθηκαν από την Αίτνα στη Σικελία το Σάββατο (27/12), όπως καταγράφηκε σε βίντεο την ώρα που σκιέρ κινούνταν στις πίστες χαμηλότερα στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο σημείο έχει ενταθεί, με τους κρατήρες να εκπέμπουν συνεχώς στάχτη, σε ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται συχνό για την περιοχή αλλά παρακολουθείται στενά.

Παρά την αυξημένη επιφυλακή, οι Αρχές διευκρίνισαν ότι οι πτήσεις από και προς το κοντινό αεροδρόμιο συνεχίζονται κανονικά, εκτός αν παρατηρηθεί περαιτέρω αύξηση στάχτης στην περιοχή.

Δείτε βίντεο:

Snow-covered Mount Etna spews lava and ash as it erupts
