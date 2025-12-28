Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών με Τραμπ και Ζελένσκι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων

Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τους προέδρους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολονίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 20:00 (ώρα Ελλάδος, 13:00 τοπική ώρα).