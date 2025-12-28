Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών με Τραμπ και Ζελένσκι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων
Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών με Τραμπ και Ζελένσκι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων
Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 20:00 (ώρα Ελλάδος)
Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τους προέδρους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.
«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».
Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολονίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 20:00 (ώρα Ελλάδος, 13:00 τοπική ώρα).
