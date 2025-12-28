Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών με Τραμπ και Ζελένσκι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ Ευρωπαίοι Πόλεμος στην Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών με Τραμπ και Ζελένσκι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών με Τραμπ και Ζελένσκι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τους προέδρους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολονίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 20:00 (ώρα Ελλάδος, 13:00 τοπική ώρα).
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης