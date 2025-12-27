Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Σεισμός 6,6 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Ταϊβάν, δείτε βίντεο
Το επίκεντρο ήταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τις ακτές σε μεγάλο εστιακό βάθος - Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 67,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Εταιρεία.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05 (τοπική ώρα, 17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.
Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.
A 6.6-magnitude earthquake struck the waters off Yilan County, #Taiwan, at 11:05 pm on December 28, with a focal depth of 60 kilometers. #earthquake pic.twitter.com/IcCZTepQcm— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 27, 2025
#ÚLTIMAHORA— 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) December 27, 2025
TERREMOTO DE MAGNITUD 6.7 SACUDE TAIWÁN#Sismo de magnitud 6.7 sacudió #Taiwán informó la agencia meteorológica de la isla, sin reportes inmediatos de víctimas ni de daños.
El #terremoto fue una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de #Yilan. pic.twitter.com/m9kW7j1lUR
Footage of the moment the earthquake struck in Taiwan. https://t.co/Wca2adgDpr pic.twitter.com/GqLMdevT0i— OSINT Spectator (@osint1117) December 27, 2025
More footage of the moment the Taiwan earthquake struck. https://t.co/zqyB0676VV pic.twitter.com/fTTN8kYWTk— OSINT Spectator (@osint1117) December 27, 2025
Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.
Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.
