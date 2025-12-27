Σεισμός 6,6 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Ταϊβάν, δείτε βίντεο

Το επίκεντρο ήταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τις ακτές σε μεγάλο εστιακό βάθος - Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι





Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 67,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Εταιρεία.



Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.



Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.











Η εταιρεία TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών της στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, όπου βρίσκεται η έδρα της, εκκενώθηκε λόγω του σεισμού, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας.



Ο σεισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών.



Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.



Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.