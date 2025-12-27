Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Πολωνία: Δύο αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά λόγω των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Πολωνικά μαχητικά ξεκίνησαν επιχειρήσεις και αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας
Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισαν προσωρινά μετά την απογείωση αεροσκαφών της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας λόγω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα στην πλατφόρμα X η πολωνική Υπηρεσία Αεροπλοΐας.
Από την πλευρά της, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε στον λογαριασμό της στο X ότι απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση σε ενδεχόμενη ρωσική πυραυλική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος.
«Λόγω της δραστηριότητας ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων μακρού βεληνεκούς που πλήττουν το ουκρανικό έδαφος, η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφερε.
Σημείωσε πως πολωνικά μαχητικά ξεκίνησαν επιχειρήσεις και αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.
«Οι επιχειρήσεις αυτές είναι προληπτικής φύσης και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ασφάλεια και να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο μας, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται δίπλα σε ζώνες υπό απειλή», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.
Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την κατάσταση και οι δυνάμεις της παραμένουν έτοιμες να απαντήσουν.
