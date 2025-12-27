Μπάιντεν: «Ο δισέγγονός μας Γουίλι είναι μια υπενθύμιση της ελπίδας που έχουμε για το μέλλον»

Η Ναόμι Μπάιντεν και η νέα γενιά της οικογένειας

Η Ναόμι Μπάιντεν Νιλ και ο σύζυγός της Πίτερ Νιλ σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο το 2023

Η μητέρα του νεογέννητου, Ναόμι Μπάιντεν, είναι κόρη του Χάντερ Μπάιντεν και της Κάθλιν Μπιούλε. Είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Νοέμβριο του 2023, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλιά της στο Instagram.Ο μικρός Γουίλιαμ είναι το πρώτο παιδί της Ναόμι Μπάιντεν με τον σύζυγό της Πίτερ Νιλ, αλλά και ο πρώτος δισέγγονος του προεδρικού ζεύγους. Ο Τζο Μπάιντεν έχει δύο εν ζωή παιδιά και επτά εγγόνια.Η Ναόμι Μπάιντεν, το μεγαλύτερο εγγόνι του προέδρου, παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022 στον Λευκό Οίκο. Σε συνέντευξή της στη Vogue είχε αποκαλύψει ότι διέμενε στο προεδρικό μέγαρο κατά την προετοιμασία του γάμου και είχε μιλήσει για τη στενή σχέση της με τον παππού της.