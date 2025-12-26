Η Ισπανία συγχαίρει τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ονδούρας, Νάσρι Ασφούρα
Η Ισπανία συγχαίρει τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ονδούρας, Νάσρι Ασφούρα
Η κυβέρνηση Σάντσεθ εκφράζει έτοιμη συνεργασία με τη νέα διοίκηση, παρά τις αμφισβητήσεις για τις εκλογές
Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε χθες, Πέμπτη, συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο της Ονδούρας, Νάσρι Ασφούρα. Πρόκειται για τον υποψήφιο που είχε την στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο οποίος ανακηρύχθηκε νικητής την Τετάρτη, έπειτα από προεδρικές εκλογές που αμφισβητήθηκαν έντονα στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.
Σε ανακοίνωσή του, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «Η Ισπανία συγχαίρει τον νέο πρόεδρο της Ονδούρας και εκφράζει την πλήρη ετοιμότητά της να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον λαό και την κυβέρνηση της χώρας».
Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανακήρυξε νικητή τον κ. Ασφούρα, ο οποίος επικράτησε με πολύ μικρή διαφορά έναντι του κυριότερου αντιπάλου του, του υποψήφιου άλλου κόμματος της δεξιάς και τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα. Η διαφορά ουδέποτε ξεπέρασε τη μια εκατοστιαία μονάδα. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία της 30ής Νοεμβρίου.
Η νίκη του γιου Παλαιστίνιων μεταναστών, 67 ετών, είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο της στροφής στη δεξιά στη Λατινική Αμερική, με πιο χαρακτηριστικά πρόσφατα τις νίκες υποψηφίων στο φάσμα από τη δεξιά ως την άκρα δεξιά στην Αργεντινή, στη Χιλή και στη Βολιβία.
Καταγγελίες για παρατυπίες και νοθεία αμαύρωσαν την καταμέτρηση και η παρατεταμένη αναμονή ανέβασε την ένταση στο κατακόρυφο στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.
Ο κ. Νασράλα απαιτεί ανακαταμέτρηση «ψήφο την ψήφο» καταγγέλλοντας παρατυπίες και δεν αναγνώρισε τη νίκη του κ. Ασφούρα.
«Είμαστε πεισμένοι ότι οι αμφισβητήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης θα επιλυθούν με τη μέγιστη διαφάνεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ισπανίας, που διατηρεί ιστορικά στενούς δεσμούς με τις άλλοτε αποικίες της στη Λατινική Αμερική.
Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον κ. Ασφούρα και προειδοποίησε ότι η Ονδούρα θα «πλήρωνε πολύ ακριβά» αν το οριακό προβάδισμα του δεξιού υποψηφίου ανατρεπόταν κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.
Σε ανακοίνωσή του, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «Η Ισπανία συγχαίρει τον νέο πρόεδρο της Ονδούρας και εκφράζει την πλήρη ετοιμότητά της να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον λαό και την κυβέρνηση της χώρας».
Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανακήρυξε νικητή τον κ. Ασφούρα, ο οποίος επικράτησε με πολύ μικρή διαφορά έναντι του κυριότερου αντιπάλου του, του υποψήφιου άλλου κόμματος της δεξιάς και τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα. Η διαφορά ουδέποτε ξεπέρασε τη μια εκατοστιαία μονάδα. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία της 30ής Νοεμβρίου.
Η νίκη του γιου Παλαιστίνιων μεταναστών, 67 ετών, είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο της στροφής στη δεξιά στη Λατινική Αμερική, με πιο χαρακτηριστικά πρόσφατα τις νίκες υποψηφίων στο φάσμα από τη δεξιά ως την άκρα δεξιά στην Αργεντινή, στη Χιλή και στη Βολιβία.
Καταγγελίες για παρατυπίες και νοθεία αμαύρωσαν την καταμέτρηση και η παρατεταμένη αναμονή ανέβασε την ένταση στο κατακόρυφο στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.
Ο κ. Νασράλα απαιτεί ανακαταμέτρηση «ψήφο την ψήφο» καταγγέλλοντας παρατυπίες και δεν αναγνώρισε τη νίκη του κ. Ασφούρα.
«Είμαστε πεισμένοι ότι οι αμφισβητήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης θα επιλυθούν με τη μέγιστη διαφάνεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ισπανίας, που διατηρεί ιστορικά στενούς δεσμούς με τις άλλοτε αποικίες της στη Λατινική Αμερική.
Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον κ. Ασφούρα και προειδοποίησε ότι η Ονδούρα θα «πλήρωνε πολύ ακριβά» αν το οριακό προβάδισμα του δεξιού υποψηφίου ανατρεπόταν κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα