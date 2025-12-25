CNN: O κίνδυνος του πολέμου Ρωσίας-Ευρώπης δεν είναι θεωρητικός αλλά υπαρκτός, οι κυβερνήσεις πρέπει να πουν την αλήθεια

Η αυξανόμενη στρατιωτική και υβριδική πίεση της Ρωσίας αναγκάζει την Ευρώπη να επανεξετάσει την ετοιμότητά της για πόλεμο - Ειδικοί προειδοποιούν ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της και ότι απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας σε κράτη και κοινωνίες.