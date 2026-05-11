Σε νέα υψηλά η Wall Street - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι επενδυτές παρά την αβεβαιότητα της Μέσης Ανατολής
Με έστω και μικρά κέρδη, S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν ένα ακόμη διπλό ρεκόρ - Όσο κρατά η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι επενδυτές δεν χάνουν τις ελπίδες τους ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία - Το βλέμμα στον πληθωρισμό και στο ταξίδι Τραμπ στην Κίνα
Σε επίπεδα ρεκόρ κατάφερε να παραμείνει η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με στήριξη από τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών. Ωστόσο, οι μεταβολές στους δείκτες παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και την άνοδο των πετρελαϊκών τιμών.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 διεύρυνε τα υψηλά της Παρασκευής με έστω και μικρή άνοδο 0,19% στις 7.412 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που σκαρφάλωσε στις 26.274 μονάδες με αύξηση 0,10%. Αντιστοίχως και ο Dow Jones, παρά τις συνεχείς αυξομειώσεις, κατάφερε να παραμείνει σε θετικό έδαφος, προσθέτοντας 0,19% στις 49.704 μονάδες.
Η αγορά ομολόγων, η οποία έχει ήδη περιορίσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve φέτος λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, κατέγραψε άνοδο αποδόσεων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,41% και του 2ετούς στο 3,94%.
Βαρίδι για την αγορά παρέμειναν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που για την ώρα δεν κινούνται προς την κατεύθυνση της πλήρους ειρήνευσης που ήλπιζαν οι επενδυτές.
Το Σαββατοκύριακο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη απάντησε επισήμως στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες. Η απάντηση ζητούσε τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, την αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ και αποζημίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ζημιές του πολέμου.
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε λίγες ώρες αργότερα, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν μου αρέσει — ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ».
«Το σχέδιο είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο, και δεν το είπαν αυτό», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «ηλίθια».
Βέβαια, το γεγονός ότι για την ώρα η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατάει, είχε αποτελέσει από το πρωί ένα σημείο στήριξης για τα χρηματιστήρια διεθνώς, όμως η νέα απειλή του Αμερικανού προέδρου πως η εκεχειρία είναι «απίστευτα αδύναμη» και βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη» δημιούργησε ένα νέο κύμα αβεβαιότητας.
«Μια συμφωνία παραμένει δύσκολη και οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι αυξημένοι», ανέφερε ο Μαρκ Χέφελε της UBS. «Και οι δύο πλευρές παραμένουν υπό πίεση να καταλήξουν σε συμφωνία».
Πάντως, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και παρά τις πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης «Project Freedom», με στόχο να βοηθηθούν με ασφάλεια τα εμπορικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά, όσο οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούν σε συμφωνία οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα παραμείνουν μπλοκαρισμένες κρατώντας και τις πετρελαϊκές τιμές ψηλά.
Η τιμή του Brent συμβολαίων Ιουλίου ανέβηκε και πάλι πάνω από τα 104 δολάρια και η τιμή του αμερικανικού WTI πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι.
Μακριά από τη Μέση Ανατολή, οι traders προετοιμάζονται και για τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις εκθέσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Απριλίου και τον δείκτη τιμών παραγωγού να αναμένονται την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα.
Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση 0,6% στον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Απρίλιο, μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2022 που καταγράφηκε τον Μάρτιο.
Η Federal Reserve και οι αναλυτές νομισματικής πολιτικής θα παρακολουθήσουν στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ειδικά μετά την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση του Απριλίου την περασμένη εβδομάδα, η οποία έδειξε ότι η αγορά εργασίας δεν αποτελεί προς το παρόν σοβαρό πρόβλημα.
Η έκθεση για τον πληθωρισμό της Τρίτης θα περιλαμβάνει «πιο καυτά» στοιχεία, σχολίασε στην τηλεόραση του Bloomberg ο Ματ Χόρνμπαχ της Morgan Stanley, σημειώνοντας ότι θα αποτελέσουν βασικό οδηγό για τη Fed.
Ήδη η Goldman Sachs και η Bank of America προστέθηκαν σήμερα στις μεγάλες τράπεζες της Wall Street που μετέθεσαν πλέον πιο πίσω τις προβλέψεις τους για μειώσεις επιτοκίων, εκτιμώντας ότι τόσο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό όσο και η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας στηρίζουν το σενάριο διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.
Σημειωτέον πως τις επόμενες ημέρες τα βλέμματα θα στραφούν και στο κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, συνοδεία κορυφαίων αξιωματούχων και CEOs της Wall Street.
Πρόκειται για ένα ταξίδι με πολύ σημαντική ατζέντα, που αν και επρόκειτο να επικεντρωθεί σε διμερή οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, αναγκαστικά θα επεκταθεί και σε γεωπολιτικά λόγω της συγκυρίας. Μάλιστα ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανότητα το Πεκίνο να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στο να πείσει το Ιράν να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά και τα ανταλλάγματα που θα επιδιώξει να διασφαλίζει από τον Αμερικανό πρόεδρο.
Σημειωτέον πως η Κίνα συνεχίζει να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ παρέχει και διπλωματική στήριξη στην Τεχεράνη, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον.
Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, ο πόλεμος με το Ιράν έχει εκτοξεύσει τις τιμές των λιπασμάτων, χωρίς ωστόσο να μετατρέπεται σε απροσδόκητο κέρδος για τη Mosaic Co. Ο μεγαλύτερος παραγωγός φωσφορικών λιπασμάτων στις ΗΠΑ δυσκολεύεται να διατηρήσει την κερδοφορία του εξαιτίας των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ.
Η Cerebras Systems αύξησε το μέγεθος της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, επιδιώκοντας πλέον να αντλήσει έως και 4,8 δισ. δολάρια, καθώς ενισχύεται η ζήτηση για τις μετοχές της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και data centers.
Η KKR επενδύει 300 εκατ. δολάρια σε fund ιδιωτικού χρέους που διαχειρίζεται μαζί με τη Future Standard, καθώς οι επιδόσεις του επιδεινώνονται.
Η Barrick Mining ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει μετοχές έως 3 δισ. δολάρια, καθώς ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού παγκοσμίως επιδιώκει να ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον πριν αποσχίσει τις δραστηριότητές του στη Βόρεια Αμερική αργότερα φέτος.
Την ίδια στιγμή, η Circle Internet Group κατέγραψε άνοδο, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία γύρω από το project blockchain ARC και καθώς το αμερικανικό Κογκρέσο προχωρά προς την εξέταση σημαντικού νομοσχεδίου για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, στηρίζοντας την ευρύτερη αγορά. Η άνοδος οδηγήθηκε από την Qualcomm, τη Micron Technology, αλλά και τη Nvidia.
Μεταξύ άλλων κινήσεων, η Lumentum εκτινάχθηκε κατά 15%, μετά την επιβεβαίωση ότι η μετοχή θα ενταχθεί στον δείκτη Nasdaq 100.
Στον αντίποδα πτώση άνω του 2% κατέγραψε η μετοχή της Netflix μετά την αγωγή που κατέθεσε ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας εναντίον της πλατφόρμας streaming, κατηγορώντας την ότι συλλέγει και πουλά δεδομένα πελατών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Υπό πίεση βρέθηκαν και εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, όπως η Tyson Foods, μετά την είδηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τις επόμενες ώρες προσωρινή μείωση δασμών στις εισαγωγές βοδινού για να αντιμετωπίσει προβλήματα προσφοράς στις ΗΠΑ και να συγκρατήσει τις τιμές. Αυτό, ωστόσο, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά, ασκώντας πιέσεις σε αμερικανικές εταιρείες του κλάδου.
Πηγή: www.newmoney.gr
