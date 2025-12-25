Ανάλυση New York Times: Γιατί η Ρωσία θα απορρίψει και το νέο σχέδιο των 20 σημείων που ετοίμασαν ΗΠΑ και Ουκρανία

Σύμφωνα με τους NYT το Κρεμλίνο εμφανίζεται ενισχυμένο από τις εξελίξεις στο πεδίο και περιορισμένο από τη δυσκολία να «πουλήσει» στο εσωτερικό μια συμφωνία που δεν θα εκλαμβάνεται ως νίκη