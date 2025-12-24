Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα δαπανήσει 110 δισ. δολάρια για μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων την επόμενη δεκαετία
Στόχος του Ισραήλ είναι να διασφαλίσει ότι τα όπλα του θα παράγονται, όσο το δυνατόν, στη χώρα – Επιδιώκει μείωση της εξάρτησης από όλους, ακόμη και από τους συμμάχους
Το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελς (110 δισ. δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων για να μειώσει την εξάρτηση από άλλες χώρες, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Θα συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε τα απαραίτητα εφόδια, ενώ θα εξοπλιζόμαστε ανεξαρτήτως» είπε ο Νετανιάχου μιλώντας σε μια εκδήλωση νέων πιλότων.
« Δεν γνωρίζω αν μια χώρα μπορεί να γίνει πλήρως ανεξάρτητη αλλά θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τα όπλα μας να παράγονται όσο το δυνατόν στο Ισραήλ» είπε ο ίδιος. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων για το κράτος του Ισραήλ και να μειώσουμε την εξάρτηση από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων».
