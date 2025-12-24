ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Τραγικό τέλος για 9χρονη αγνοούμενη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησε στο κεφάλι η μητέρα της
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Εξαφάνιση Μητέρα Δολοφονία

Τραγικό τέλος για 9χρονη αγνοούμενη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησε στο κεφάλι η μητέρα της

Τα ίχνη της Μέλοντι χάθηκαν στις 9 Οκτωβρίου και το πτώμα της βρέθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου

Τραγικό τέλος για 9χρονη αγνοούμενη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησε στο κεφάλι η μητέρα της
16 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση για την 9χρονη Μέλοντι Μπάζαρντ, η οποία είχε εξαφανιστεί μαζί με τη μητέρα της στις αρχές Οκτωβρίου με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι το κορίτσι βρέθηκε νεκρό έχοντας πυροβοληθεί στο κεφάλι από τη μαμά του.

Το πτώμα της Μέλοντι από την Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε στην Γιούτα στις αρχές Δεκεμβρίου, δύο μήνες μετά την εξαφάνισή της.

«Η μητρική παιδοκτονία είναι σπάνια και πάντα δύσκολο να κατανοηθεί», δήλωσε την Τρίτη ο σερίφης της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, Μπιλ Μπράουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο η δολοφονία της 9χρονης από τη μητέρα της ήταν «προμελετημένη, αδίστακτη, υπολογισμένη και άκαρδη»

Τραγικό τέλος για 9χρονη αγνοούμενη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησε στο κεφάλι η μητέρα της
Η στιγμή της σύλληψης της μητέρας της 9χρονης Μέλοντι


Η τελευταία φορά που εθεάθη η Μελόντι ήταν σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, με τους αστυνομικους να εκτιμούν ότι το κορίτσι δολοφονήθηκε λίγο αργότερα.

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν το προσωπικό του σχολείου στο οποίο φοιτούσε η 9χρονη ενημέρωσε ότι απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κλείσιμο
Η εικόνα που σχημάτισαν οι αστυνομικοί ήταν ότι μητέρα και κόρη έφυγαν ξαφνικά για ταξίδι με αυτοκίνητο στις 7 Οκτωβρίου. Πλάνα από κάμερες που τραβήχτηκαν σε μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων εκείνη την ημέρα έδειχναν ότι τόσο η μητέρα όσο και η κόρη φαινόταν να φορούν περούκες — ένα στοιχείο που αμέσως προκάλεσε ανησυχία.

Τραγικό τέλος για 9χρονη αγνοούμενη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησε στο κεφάλι η μητέρα της


Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε Καλιφόρνια, Νεβάδα, Αριζόνα, Γιούτα, Ουαϊόμινγκ και Νεμπράσκα, η πινακίδα του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου αντικαταστάθηκε προσωρινά με μια πινακίδα της Νέας Υόρκης, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποψίες για τις κινήσεις της μητέρας της 9χρονης. «Έβαζε το αυτοκίνητό της με την όπισθεν σε βενζινάδικα, σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγει την ανίχνευση από τις κάμερες» πρόσθεσε ο σερίφης Μπράουν.

Ωστόσο το κίνητρο της μητέρας της 9χρονης δεν έχει διακριβωθεί με την γυναίκα να μην συνεργάζεται με τις αρχές.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης