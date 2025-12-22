Βανς για την Ουκρανία: Βήμα προόδου πως όλα τα ζητήματα είναι ανοικτά στο τραπέζι - «Αγκάθι» το Ντονέτσκ
«Οι Ρώσοι θέλουν πραγματικά να ελέγξουν το έδαφος του Ντονέτσκ» - «Σήμερα δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα φτάσουμε σε μια ειρηνική λύση» είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει την έκβαση των συνομιλιών, τόνισε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς, αναφέροντας, παράλληλα, πως καταγράφεται πρόοδος στο γεγονός ότι «όλα τα ζητήματα έχουν πλέον ουσιαστικά τεθεί ανοιχτά στο τραπέζι».
Σε συνέντευξή του στο UnHerd, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παραδέχθηκε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «αντιμετώπισαν δυσκολίες» και με τις τρεις πλευρές που εμπλέκονται — τους Ουκρανούς, τους Ευρωπαίους και τους Ρώσους. Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι έχει σημειωθεί ένα καθοριστικό βήμα προόδου, καθώς «όλα τα ζητήματα πλέον συζητούνται ανοιχτά», σε αντίθεση με το αρχικό στάδιο των επαφών, όπου, όπως είπε, υπήρχε «ένα μικρό παιχνίδι σύγχυσης, με απόκρυψη πίσω από ψευδή ζητήματα και χωρίς να ανοίγονται τα χαρτιά».
Ο Βανς στάθηκε ιδιαίτερα στο εδαφικό ζήτημα, τονίζοντας ότι «οι Ρώσοι θέλουν πραγματικά να ελέγξουν το έδαφος του Ντονέτσκ». Όπως σημείωσε, οι Ουκρανοί θεωρούν αυτή την προοπτική σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, ακόμη κι αν αναγνωρίζουν, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, ότι ενδέχεται τελικά να χάσουν την περιοχή. «Αυτό μπορεί να συμβεί σε 12 μήνες ή και αργότερα. Ωστόσο, αυτή η εδαφική παραχώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις — είναι μια τρομερή εδαφική παραχώρηση και πρέπει να το αναγνωρίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, έκανε λόγο για μια σειρά από άλλα, λιγότερο κεντρικά αλλά κρίσιμα ζητήματα, όπως το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και το μέλλον χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται εκατέρωθεν των συνόρων. «Ποιος θα ελέγχει το πυρηνικό εργοστάσιο; Μπορεί να υπάρξει κοινός έλεγχος; Θα το ελέγχει ένα ή περισσότερα μέρη; Τι θα συμβεί τελικά με τους εθνοτικούς Ρώσους που βρίσκονται ακόμη στην Ουκρανία; Τι με τους εθνοτικούς Ουκρανούς που βρίσκονται στη Ρωσία; Τι θα γίνει με τους Ουκρανούς που ζουν σήμερα σε κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη αλλά θέλουν να επιστρέψουν στην Ουκρανία;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι παρόμοια ερωτήματα θέτουν και πολλοί Ρώσοι. Αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ανοικοδόμησης, επισημαίνοντας ότι οι Ουκρανοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα, σε αντίθεση με τη ρωσική πλευρά που εμφανίζεται λιγότερο εστιασμένη.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, καμία πλευρά δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δημιουργεί σκόπιμα προσκόμματα στις συνομιλίες. Όπως είπε, «τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, όλοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη».
Κλείνοντας, ο Βανς υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μέσω διαλόγου, χωρίς όμως να προεξοφλεί το αποτέλεσμα. «Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά σήμερα δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα φτάσουμε σε μια ειρηνική λύση. Υπάρχει καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, αλλά υπάρχει και καλή πιθανότητα να μην τα καταφέρουμε», κατέληξε.
