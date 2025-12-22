Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ μίλησε για «εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μαϊάμι, ωστόσο σαφής πρόοδος δεν σημειώθηκε

Ο απεσταλμένος του Τραμπ ανέφερε, σε δήλωσή του, πως στις συνομιλίες συμμετείχαν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ωστόσο εκπρόσωπος της ΕΕ ισχυρίστηκε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει - Παραμένει μεγάλο το χάσμα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας

Στιβ Γουίτκοφ, έκανε λόγο για «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες τόσο με Ρώσους όσο και με Ουκρανούς αξιωματούχους.



Ο Γουίτκοφ δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες στο Μαϊάμι με τον Ρώσο ομόλογό του, Κίριλ Ντμίτριεφ, καθώς και με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ,







Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από ένα διήμερο εντατικών επαφών και λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση από την κυβέρνηση Τραμπ ενός πρώιμου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο το Κίεβο και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν χαρακτηρίσει μη εφαρμόσιμο. Τις τελευταίες εβδομάδες συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς όμως άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, καθώς οι δύο πλευρές συναντώνται χωριστά με Αμερικανούς αξιωματούχους.



Ρουστέμ Ουμέροφ δημοσίευσε αυτούσιο το σκέλος της δήλωσης που αφορούσε την Ουκρανία, ενώ ο Κίριλ Ντμίτριεφ αναδημοσίευσε το μέρος που σχετιζόταν με τις συνομιλίες με τη Ρωσία.



Παραμένει το χάσμα



Παρά τις επαφές, το χάσμα μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών παραμένει μεγάλο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι «τα πιο δύσκολα ζητήματα ήταν και παραμένουν τα εδάφη της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι ανοιχτά παραμένουν επίσης ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, η χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και «ορισμένα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εγγυήσεις ασφαλείας». Παράλληλα, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, τονίζοντας ότι «αν δεν υπάρξει διπλωματία, τότε πρέπει να εφαρμοστεί πλήρης πίεση, με ένα πολύ ισχυρό πακέτο όπλων για την Ουκρανία, ισχυρή στήριξη και εκτεταμένες κυρώσεις σε ολόκληρη τη ρωσική οικονομία».



Από τη ρωσική πλευρά, ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, ανέφερε ότι τα περισσότερα ειρηνευτικά σχέδια που παρουσιάστηκαν στο Μαϊάμι προήλθαν από την Ουκρανία και την Ευρώπη και χαρακτήρισε τις προτάσεις «μάλλον μη εποικοδομητικές», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, από την πλευρά του, δήλωσε με έμμεση αιχμή στους Ευρωπαίους, ότι οι «υποκινητές του πολέμου» δεν παρενέβησαν στις διαπραγματεύσεις και ότι «όλα είναι καλά».



Κλείσιμο Όλοφ Γκιλ, επιβεβαίωσε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ότι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός πως ο Γουίτκοφ, στη δήλωσή του, είχε κάνει λόγο για το αντίθετο.



Οι πρεσβείες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας στην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή ότι «έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας» πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν για μήνες. Οι δηλώσεις αυτές μετρίασαν την αισιοδοξία που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι τα μέρη βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν τριμερή συνάντηση με συμβούλους εθνικής ασφάλειας Ουκρανίας και Ρωσίας, ενδεχόμενο που το Κρεμλίνο διέψευσε την Κυριακή, ενώ ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο. Την ίδια ημέρα, το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι «τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε».



Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν χορήγηση δανείου στην Ουκρανία, αντικρουόμενες απόψεις στις ΗΠΑ



Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη συμφωνία Ευρωπαίων ηγετών για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσω κοινού χρέους, έπειτα από την απόρριψη, με πρωτοβουλία του Βελγίου, σχεδίου για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Στην Ουάσιγκτον, οι προσπάθειες ενίσχυσης της στήριξης προς το Κίεβο παρουσιάζουν μικτά αποτελέσματα, καθώς νομοσχέδιο για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν έχει συγκεντρώσει επαρκή στήριξη στο Κογκρέσο.



Χωρίς σαφή πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε το σαββατοκύριακο ο νέος γύρος επαφών στη Φλόριντα, αν και ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου,έκανε λόγο για «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες τόσο με Ρώσους όσο και με Ουκρανούς αξιωματούχους.Ο Γουίτκοφ δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες στο Μαϊάμι με τον Ρώσο ομόλογό του,, καθώς και με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα , χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο συγκεκριμένο σημείο καμπής που να οδηγεί σε άμεσο τέλος των εχθροπραξιών. «Η Ουκρανία παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι κοινή προτεραιότητα είναι «να σταματήσει η αιματοχυσία, να διασφαλιστούν εγγυήσεις ασφάλειας και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάκαμψη, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας».Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από ένα διήμερο εντατικών επαφών και λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση από την κυβέρνησηενός πρώιμου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο το Κίεβο και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν χαρακτηρίσει μη εφαρμόσιμο. Τις τελευταίες εβδομάδες συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς όμως άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, καθώς οι δύο πλευρές συναντώνται χωριστά με Αμερικανούς αξιωματούχους.Τόσο η ρωσική όσο και η ουκρανική πλευρά αναπαρήγαγαν την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις δηλώσεις του Γουίτκοφ, χωρίς να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες για πιθανή πρόοδο. Οδημοσίευσε αυτούσιο το σκέλος της δήλωσης που αφορούσε την Ουκρανία, ενώ οαναδημοσίευσε το μέρος που σχετιζόταν με τις συνομιλίες με τη Ρωσία.Παρά τις επαφές, το χάσμα μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών παραμένει μεγάλο. Ο Ουκρανός πρόεδροςδήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι «τα πιο δύσκολα ζητήματα ήταν και παραμένουν τα εδάφη της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι ανοιχτά παραμένουν επίσης ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της, η χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και «ορισμένα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εγγυήσεις ασφαλείας». Παράλληλα, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, τονίζοντας ότι «αν δεν υπάρξει διπλωματία, τότε πρέπει να εφαρμοστεί πλήρης πίεση, με ένα πολύ ισχυρό πακέτο όπλων για την Ουκρανία, ισχυρή στήριξη και εκτεταμένες κυρώσεις σε ολόκληρη τη ρωσική οικονομία».Από τη ρωσική πλευρά, ο σύμβουλος του, ανέφερε ότι τα περισσότερα ειρηνευτικά σχέδια που παρουσιάστηκαν στο Μαϊάμι προήλθαν από την Ουκρανία και την Ευρώπη και χαρακτήρισε τις προτάσεις «μάλλον μη εποικοδομητικές», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο. Ο, από την πλευρά του, δήλωσε με έμμεση αιχμή στους Ευρωπαίους, ότι οιδεν παρενέβησαν στις διαπραγματεύσεις και ότι «όλα είναι καλά».Στο ίδιο πνεύμα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,επιβεβαίωσε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ότι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός πως ο Γουίτκοφ, στη δήλωσή του, είχε κάνει λόγο για το αντίθετο.Οι πρεσβείες της, της, τηςκαι τηςστην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε την Παρασκευή ότι «έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας» πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν για μήνες. Οι δηλώσεις αυτές μετρίασαν την αισιοδοξία που είχε εκφράσει οο οποίος είχε υποστηρίξει ότι τα μέρη βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία.ανέφερε ακόμη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν τριμερή συνάντηση με συμβούλους εθνικής ασφάλειας Ουκρανίας και Ρωσίας, ενδεχόμενο που το Κρεμλίνο διέψευσε την Κυριακή, ενώ ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο. Την ίδια ημέρα, το γραφείο του Γάλλου προέδρουάφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι «τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε».Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη συμφωνία Ευρωπαίων ηγετών για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσω κοινού χρέους, έπειτα από την απόρριψη, με πρωτοβουλία του Βελγίου, σχεδίου για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Στην Ουάσιγκτον, οι προσπάθειες ενίσχυσης της στήριξης προς το Κίεβο παρουσιάζουν μικτά αποτελέσματα, καθώς νομοσχέδιο για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν έχει συγκεντρώσει επαρκή στήριξη στο Κογκρέσο.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο, δηλώνοντας ότι αν ο Πούτιν αρνηθεί να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αλλάξουν δραματικά το παιχνίδι», ακόμη και με την παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία για πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και drones.



Στον αντίποδα, άλλες φωνές εντός της αμερικανικής διοίκησης εμφανίστηκαν πιο επικριτικές προς το Κίεβο. Η διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ κατηγόρησε το «βαθύ κράτος» των υπηρεσιών πληροφοριών ότι καλλιεργεί φόβο για να δικαιολογήσει τη συνέχιση του πολέμου και να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ, δηλώσεις που έτυχαν θετικής υποδοχής από τον Κίριλ Ντμίτριεφ.