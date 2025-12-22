Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα, λέει ο Γκρόσι
Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα, λέει ο Γκρόσι

Για σοβαρό έλλειμμα αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνει λόγο η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της χώρας, παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

Ο Γκρόσι υπογράμμισε ότι η IAEA αντιμετωπίζει σοβαρό έλλειμμα αξιόπιστων πληροφοριών, σημειώνοντας πως, από την οπτική της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Όπως ανέφερε, ακόμη και στην περίπτωση που οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, υπάρχει σαφής κατανόηση ότι το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη παραμένει εντός της χώρας, στοιχείο που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πυρηνικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας απέκλεισε το ενδεχόμενο το Ιράν να αρνηθεί τη διενέργεια διευρυμένων επιθεωρήσεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στις 20 Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση των επιθεωρήσεων αποτελεί βασικό πυλώνα του διεθνούς συστήματος μη διάδοσης.

Οι δηλώσεις του Γκρόσι έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις του Πενταγώνου, το οποίο είχε υποστηρίξει ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση είχε οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και σε σημαντική οπισθοδρόμηση των δυνατοτήτων της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα απαιτηθούν χρόνια προκειμένου το Ιράν να μπορέσει να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα.

Αντίθετα, ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία, Καζέμ Τζαλάλι, ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί σε πολιτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις προκάλεσαν μόνο περιορισμένες ζημιές, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη του ειρηνικού πυρηνικού της προγράμματος.
