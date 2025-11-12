Ιράν: Η Τεχεράνη δεν έχει επιτρέψει σε διεθνείς επιθεωρητές να μπουν στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις
Ιράν: Η Τεχεράνη δεν έχει επιτρέψει σε διεθνείς επιθεωρητές να μπουν στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις
Πέντε μήνες μετά τα πλήγματα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη εξακολουθεί να εμποδίζει τους ελέγχους – Η IAEA προειδοποιεί ότι η επαλήθευση των αποθεμάτων ουρανίου είναι «υπερβολικά καθυστερημένη»
Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στα πυρηνικά εργοστάσια που βομβάρδισαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η οποία επισημαίνει ότι η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας καθυστερεί «ανεπίτρεπτα».
Στην έκθεση που διανεμήθηκε στα κράτη-μέλη και αποκαλύφθηκε από το πρακτορείο Reuters, η IAEA τονίζει ότι η αδυναμία πρόσβασης στο πυρηνικό υλικό του Ιράν για διάστημα πέντε μηνών έχει προκαλέσει σοβαρή καθυστέρηση στις διαδικασίες επιθεώρησης.
«Η έλλειψη πρόσβασης της Υπηρεσίας σε αυτό το πυρηνικό υλικό στο Ιράν για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευσή του έχει καθυστερήσει υπερβολικά», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. «Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτραπεί η πρόσβαση το συντομότερο δυνατόν», προσθέτει ο διεθνής οργανισμός.
Οι επιθεωρητές της IAEA δεν έχουν επιστρέψει στα βομβαρδισμένα εργοστάσια από τις επιθέσεις του Ιουνίου, οι οποίες είχαν στοχεύσει εγκαταστάσεις που θεωρούνταν κρίσιμες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η αδυναμία της Υπηρεσίας να επιβεβαιώσει την κατάσταση και την ποσότητα των αποθεμάτων ουρανίου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε δυτικές πρωτεύουσες για το ενδεχόμενο περαιτέρω προόδου του ιρανικού προγράμματος εμπλουτισμού χωρίς διεθνή εποπτεία.
Διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να επικαλείται λόγους «ασφάλειας και τεχνικών ζητημάτων» για να καθυστερεί την πρόσβαση των επιθεωρητών, ενώ η IAEA προειδοποιεί πως η παρατεταμένη έλλειψη διαφάνειας υπονομεύει τη δυνατότητα επαλήθευσης της ειρηνικής φύσης του προγράμματος.
