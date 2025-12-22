Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Στη Γουαδελούπη για διακοπές ο Σαρκοζί μαζί με την Κάρλα Μπρούνι, παρά το ότι βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση
Το ταξίδι του δεν απαιτούσε ειδική άδεια, καθώς στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας απαγορεύεται να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος, όχι όμως και να μετακινηθεί εκτός μητροπολιτικής Γαλλίας
Ο Νικολά Σαρκοζί βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Γουαδελούπη για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τον συνοδεύουν η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, η κόρη τους Τζούλια, καθώς και άτομο της ασφάλειάς του. Η οικογένεια έφτασε στο νησί την Παρασκευή, σύμφωνα με την Le Parisien.
Το ταξίδι έχει καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνει καμία επίσημη δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος, το ταξίδι του δεν απαιτούσε ειδική άδεια, παρά το γεγονός ότι τελεί υπό δικαστική επιτήρηση. Όπως μετέδωσε το RTL, ο Σαρκοζί δεν χρειαζόταν έγκριση από δικαστική αρχή, καθώς του απαγορεύεται να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος, όχι όμως και να μετακινηθεί εκτός μητροπολιτικής Γαλλίας.
Υπενθυμίζεται ότι η Γουαδελούπη είναι υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας, στην Καραϊβική Θάλασσα, από το 1635.
Σημειώνεται ότι ένας από τους όρους της αποφυλάκισής του είναι η απαγόρευση κάθε επαφής με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν. Η φυλάκισή του είχε επιβληθεί μετά την καταδίκη του για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη.
Η παρουσία του στη Γουαδελούπη σηματοδοτεί την επιστροφή του στο νησί έπειτα από 15 χρόνια, καθώς η τελευταία του επίσκεψη είχε γίνει το 2009, στο πλαίσιο επίσημου ταξιδιού ως πρόεδρος της Γαλλίας.
La chance d'être en Guadeloupe !#Sarkozy pic.twitter.com/vbk9abJhL7— Welldone (@giggle4you) December 20, 2025
