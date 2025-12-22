Στη Γουαδελούπη για διακοπές ο Σαρκοζί μαζί με την Κάρλα Μπρούνι, παρά το ότι βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολά Σαρκοζί Κάρλα Μπρούνι Γουατεμάλα

Στη Γουαδελούπη για διακοπές ο Σαρκοζί μαζί με την Κάρλα Μπρούνι, παρά το ότι βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση

Το ταξίδι του δεν απαιτούσε ειδική άδεια, καθώς στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας απαγορεύεται να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος, όχι όμως και να μετακινηθεί εκτός μητροπολιτικής Γαλλίας

Στη Γουαδελούπη για διακοπές ο Σαρκοζί μαζί με την Κάρλα Μπρούνι, παρά το ότι βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Νικολά Σαρκοζί βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Γουαδελούπη για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τον συνοδεύουν η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, η κόρη τους Τζούλια, καθώς και άτομο της ασφάλειάς του. Η οικογένεια έφτασε στο νησί την Παρασκευή, σύμφωνα με την Le Parisien.

Από το πρωί του Σαββάτου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια του πρωινού του τζόκινγκ στην παραλία του Μπουργκ στη Σεντ-Αν. Μάλιστα, αρκετοί έβγαλαν φωτογραφίες μαζί του, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή της Σαντέ.

Το ταξίδι έχει καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνει καμία επίσημη δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος, το ταξίδι του δεν απαιτούσε ειδική άδεια, παρά το γεγονός ότι τελεί υπό δικαστική επιτήρηση. Όπως μετέδωσε το RTL, ο Σαρκοζί δεν χρειαζόταν έγκριση από δικαστική αρχή, καθώς του απαγορεύεται να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος, όχι όμως και να μετακινηθεί εκτός μητροπολιτικής Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Γουαδελούπη είναι υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας, στην Καραϊβική Θάλασσα, από το 1635.

Σημειώνεται ότι ένας από τους όρους της αποφυλάκισής του είναι η απαγόρευση κάθε επαφής με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν. Η φυλάκισή του είχε επιβληθεί μετά την καταδίκη του για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη.

Η παρουσία του στη Γουαδελούπη σηματοδοτεί την επιστροφή του στο νησί έπειτα από 15 χρόνια, καθώς η τελευταία του επίσκεψη είχε γίνει το 2009, στο πλαίσιο επίσημου ταξιδιού ως πρόεδρος της Γαλλίας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης