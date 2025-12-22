Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία
Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία

Ο Τζεφ Λάντρι θα αναλάβει την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας στην περιοχή

Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Κυριακή μέσω Truth Social πως ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, τον ρεπουμπλικάνο Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στη Γροιλανδία.

«Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και του κόσμου», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία
