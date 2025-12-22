Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία
Ο Τζεφ Λάντρι θα αναλάβει την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας στην περιοχή
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Κυριακή μέσω Truth Social πως ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, τον ρεπουμπλικάνο Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στη Γροιλανδία.
«Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και του κόσμου», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους.
