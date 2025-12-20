Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο 12χρονος γιος του ετοίμασαν γεύματα για άστεγους: Πριν από 32 χρόνια είχε πάει ξανά με την Νταϊάνα

Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ο 12χρονος Τζόρτζ υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών, στην ίδια σελίδα που είχε υπογράψει και η Νταϊάνα, η γιαγιά του
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πήγε τον μεγαλύτερο γιο του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για τους άστεγους στο Λονδίνο και βοήθησαν μαζί να ετοιμαστούν τα χριστουγεννιάτικα γεύματα για όσους έχουν ανάγκη, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.
Η επίσκεψη αυτή ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τον διάδοχο του θρόνου επειδή η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον είχε πάει στην ίδια φιλανθρωπική οργάνωση όταν εκείνος ήταν 11 ετών. Ήταν μια εμπειρία που του έδωσε την έμπνευση να οργανώσει ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αστεγίας.
Στο φιλανθρωπικό ίδρυμα The Passage ο Τζόρτζ υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών, στην ίδια σελίδα που είχε υπογράψει και η Νταϊάνα, η γιαγιά του που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, όταν ο Ουίλιαμ ήταν 15 ετών.
Φορώντας ποδιές, ο 12χρονος Τζορτζ και ο πατέρας του δούλεψαν στην κουζίνα, έβαλαν φαγητά σε ταψιά, ενώ συνομιλούσαν και αστειεύονταν με το προσωπικό. Στη συνέχεια έστρωσαν μεγάλα τραπέζια, τοποθετώντας πετσέτες και χριστουγεννιάτικα στολίδια.
«Ήταν σημαντικό για τον πρίγκιπα της Ουαλίας να μοιραστεί με τον πρίγκιπα Τζορτζ το έργο του The Passage και να περάσουν χρόνο δουλεύοντας εθελοντικά με την ομάδα», είπε ένας εκπρόσωπος του Κένσινγκτον. «Το αγόρι απήλαυσε τη γνωριμία του με το προσωπικό, τους εθελοντές και τους χρήστες της υπηρεσίες, ενώ έμαθε περισσότερα για το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης», πρόσθεσε.
Ο Ουίλιαμ, η σύζυγός του Κέιτ και τα τρία παιδιά τους θα περάσουν τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ, το κτήμα του βασιλιά Καρόλου στην ανατολική Αγγλία.
Christmas at The Passage, 32 years apart 🎄— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 20, 2025
December 2025: Prince William, Prince George and Head Chef Claudette.
December 1993: Diana, Princess of Wales, Prince William and Passage Chefs. pic.twitter.com/PqECUFi1rJ
