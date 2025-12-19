Αντίποινα της Ρωσίας μετά το ουκρανικό πλήγμα στο τάνκερ του «σκιώδους στόλου»: Βαλλιστική επίθεση στην Οδησσό με επτά νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Οδησσός Ρωσία

Αντίποινα της Ρωσίας μετά το ουκρανικό πλήγμα στο τάνκερ του «σκιώδους στόλου»: Βαλλιστική επίθεση στην Οδησσό με επτά νεκρούς

Το Κίεβο είχε χτυπήσει το δεξαμενόπλοιο σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης - Ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει πως η Μόσχα θα απαντήσει

Αντίποινα της Ρωσίας μετά το ουκρανικό πλήγμα στο τάνκερ του «σκιώδους στόλου»: Βαλλιστική επίθεση στην Οδησσό με επτά νεκρούς
107 ΣΧΟΛΙΑ
Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές, σε μια επίθεση που εκτιμάται ότι αποτελεί ρωσικά αντίποινα μετά το ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό πετρελαιοφόρο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο.

«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ, διευκρινίζοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσιι Κουλέμπα, ο οποίος ανέφερε στο Telegram ότι «αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», προσθέτοντας πως οι τραυματίες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.


Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε για πρώτη φορά πλήγμα εναντίον ρωσικού πετρελαιοφόρου του «σκιώδους στόλου» σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης.

Σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), drones έπληξαν το δεξαμενόπλοιο QENDIL, το οποίο –όπως υποστηρίζεται– χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος, σημειώνοντας ότι το πλοίο ήταν άδειο, δεν υπήρξε περιβαλλοντική απειλή, αλλά υπέστη σοβαρές ζημιές που το καθιστούν μη επιχειρησιακό.

Λίγο αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει, τονίζοντας πως η Ρωσία ανταποκρίνεται συστηματικά με «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. Αν και υποβάθμισε τις επιπτώσεις του πλήγματος στον ενεργειακό εφοδιασμό, άφησε σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ θα μπορούσε να οδηγήσει σε «άνευ προηγουμένου διεθνή σύγκρουση».


Κλείσιμο
107 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης