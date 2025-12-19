Αντίποινα της Ρωσίας μετά το ουκρανικό πλήγμα στο τάνκερ του «σκιώδους στόλου»: Βαλλιστική επίθεση στην Οδησσό με επτά νεκρούς
Αντίποινα της Ρωσίας μετά το ουκρανικό πλήγμα στο τάνκερ του «σκιώδους στόλου»: Βαλλιστική επίθεση στην Οδησσό με επτά νεκρούς
Το Κίεβο είχε χτυπήσει το δεξαμενόπλοιο σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης - Ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει πως η Μόσχα θα απαντήσει
Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές, σε μια επίθεση που εκτιμάται ότι αποτελεί ρωσικά αντίποινα μετά το ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό πετρελαιοφόρο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο.
«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ, διευκρινίζοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις.
Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσιι Κουλέμπα, ο οποίος ανέφερε στο Telegram ότι «αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», προσθέτοντας πως οι τραυματίες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), drones έπληξαν το δεξαμενόπλοιο QENDIL, το οποίο –όπως υποστηρίζεται– χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.
Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος, σημειώνοντας ότι το πλοίο ήταν άδειο, δεν υπήρξε περιβαλλοντική απειλή, αλλά υπέστη σοβαρές ζημιές που το καθιστούν μη επιχειρησιακό.
Λίγο αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει, τονίζοντας πως η Ρωσία ανταποκρίνεται συστηματικά με «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. Αν και υποβάθμισε τις επιπτώσεις του πλήγματος στον ενεργειακό εφοδιασμό, άφησε σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ θα μπορούσε να οδηγήσει σε «άνευ προηγουμένου διεθνή σύγκρουση».
«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ, διευκρινίζοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις.
Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσιι Κουλέμπα, ο οποίος ανέφερε στο Telegram ότι «αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», προσθέτοντας πως οι τραυματίες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.
Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε για πρώτη φορά πλήγμα εναντίον ρωσικού πετρελαιοφόρου του «σκιώδους στόλου» σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης.
‼️Russia just murdered 7 people, and injured 15 others in a missile strike on port infrastructure in the Odesa region - Regional Military Administration reported— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 19, 2025
Bastards! Murderers! Terrorists! pic.twitter.com/jwICKt4Wt8
Σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), drones έπληξαν το δεξαμενόπλοιο QENDIL, το οποίο –όπως υποστηρίζεται– χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.
Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος, σημειώνοντας ότι το πλοίο ήταν άδειο, δεν υπήρξε περιβαλλοντική απειλή, αλλά υπέστη σοβαρές ζημιές που το καθιστούν μη επιχειρησιακό.
Λίγο αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει, τονίζοντας πως η Ρωσία ανταποκρίνεται συστηματικά με «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. Αν και υποβάθμισε τις επιπτώσεις του πλήγματος στον ενεργειακό εφοδιασμό, άφησε σαφές μήνυμα κλιμάκωσης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ θα μπορούσε να οδηγήσει σε «άνευ προηγουμένου διεθνή σύγκρουση».
NEW: Ukraine's SBU hit a Russian “shadow fleet” oil tanker with drones in the Mediterranean, Ukraine’s first such strike.— Clash Report (@clashreport) December 19, 2025
Target: QENDIL tanker (linked to Russian oil, reportedly empty).
Result claimed: ship critically damaged. pic.twitter.com/hdIyAr8G0a
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα