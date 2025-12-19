Γάλλοι αγρότες πέταξαν λάχανα, λάστιχα και άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν, δείτε βίντεο
Γάλλοι αγρότες πέταξαν λάχανα, λάστιχα και άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν, δείτε βίντεο

«Φάτε γαλλικά» και «σταματήστε τους φόρους» ήταν μερικά από τα συνθήματα στα πανό μπροστά από τη βίλα του Γάλλου προέδρου

Γάλλοι αγρότες πέταξαν λάχανα, λάστιχα και άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν, δείτε βίντεο
Από τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12), αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από την παραθαλάσσια εξοχική κατοικία του ζεύγους Μακρόν στο Τουκέ, στήνοντας μια συμβολική κινητοποίηση, με τρακτέρ, πανό και ένα φέρετρο για τον θάνατο του αγροτικού κόσμου.

«Φάτε γαλλικά» και «σταματήστε τους φόρους» ήταν μερικά από τα συνθήματα στα πανό μπροστά από τη βίλα, η οποία φυλάσσεται από δυνάμεις ασφαλείας. Μάλιστα, οι αγρότες πέταξαν ολόκληρες καρότσες με λάχανα και ελαστικά έξω από το σπίτι του Γάλλου προέδρου, ως μέρος της δράσης τους.

Μετά την ανακοίνωση της φον ντερ Λάιεν, προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Πέμπτη το βράδυ, για την αναβολή της υπογραφής της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur για τον Ιανουάριο, η συνομοσπονδία ενώσεων αγροτών FNSEA έκρινε ότι η απόφαση αυτή «δεν είναι επαρκής» και κάλεσε τα μέλη της να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Εδώ και αρκετές ημέρες, εκατοντάδες κτηνοτρόφοι και άλλοι παραγωγοί, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, οργανώνουν μπλόκα, διαδηλώσεις και έχουν φτάσει μέχρι και στις Βρυξέλλες για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Η δυσαρέσκεια αφορά τόσο τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία αντιμετωπίζει την επιδημία της μεταδοτικής οζώδους δερματοπάθειας (DNC) όσο και την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur.

«Ο πρόεδρος αγωνίζεται για τη γαλλική γεωργία και τους γαλλικούς αγρότες», δήλωσε την Παρασκευή το πρωί το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν στο BFMTV.


