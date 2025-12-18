Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο

έξω από το κτήριο του

European farmers hold large-scale protest in Brussels https://t.co/Y2LtD7K7lg — Reuters (@Reuters) December 18, 2025

Σοβαρά επεισόδια είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλεςμε αγρότες να βάζουν φωτιές, να ανάβουν καπνογόνα και να πετούν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.Οι Αρχές απάντησαν με χρήση δακρυγόνων έξω ενώ οι αγρότες προκάλεσαν και ζημιές στην πλατεία Place du Luxembourg.Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έχουν αποκλείσει με τα τρακτέρ τους τις Avenue des Arts και Rue du Luxembourg.