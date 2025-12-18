Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
ΚΟΣΜΟΣ
Αγρότες Επεισόδια Βρυξέλλες

Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο

Έξω από το ευρωκοινοβούλιο βρίσκονται χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
UPD: 61 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρά επεισόδια είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αγρότες να βάζουν φωτιές, να ανάβουν καπνογόνα και να πετούν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι Αρχές απάντησαν με χρήση δακρυγόνων έξω ενώ οι αγρότες προκάλεσαν και ζημιές στην πλατεία Place du Luxembourg.

Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έχουν αποκλείσει με τα τρακτέρ τους τις Avenue des Arts και Rue du Luxembourg.


Δείτε βίντεο από τις συγκεντρώσεις των αγροτών στις Βρυξέλλες

Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες

Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες (1)
Κλείσιμο

Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες (2)

DIRECT - Manifestation des agriculteurs à Bruxelles contre le MERCOSUR et les normes européennes

Στην πρωτεύουσα του Βελγίου βρίσκονται χιλιάδες αγρότες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Όπως λένε, ανησυχούν για την προοπτική εισροής προϊόντων από τη Νότια Αμερική στην ΕΕ και για τη μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και θα βοηθήσει την ΕΕ να κάνει περισσότερες εξαγωγές σε είδη όπως οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο οι αγρότες αντιτείνουν ότι η θα διευκολύνει επίσης την είσοδο στην Ευρώπη βοείου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας που παράγονται από τους ομολόγους τους στη Νότια Αμερική.

Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο


Το αιφνιδιαστικό μπλόκο


Είχε προηγηθεί, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, η εμφάνιση περισσότερων από 100 τρακτέρ που απέκλεισαν τη λεωφόρο Rue de la Loi, μπροστά από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές.

Η κινητοποίηση σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, καθώς σύμφωνα με όσα μετέδιδαν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, η άφιξη των αγροτών στην πρωτεύουσα του Βελγίου αναμενόταν για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Ωστόσο, λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα, πομπή με περισσότερα από 100 τρακτέρ διέσχισε τη λεωφόρο Rue de la Loi, τον κεντρικό οδικό άξονα που περνά μπροστά από τα κτίρια της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νυχτερινό πανδαιμόνιο στις Βρυξέλλες, αγρότες έκλεισαν τη λεωφόρο μπροστά από την Κομισιον


Η κυκλοφορία στη Rue de la Loi διακόπηκε, με τον δρόμο να «κόβεται» ουσιαστικά στα δύο, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες αντιδρομήσεις σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την παρουσία των τρακτέρ και να αποσυμφορήσουν την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των αγροτών είχε ως τόπο συνάντησης την πλατεία Λουξεμβούργου.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και αύρων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και να διατηρηθεί ο έλεγχος γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά κτίρια.
UPD: 61 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης