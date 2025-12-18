Τρόμος σε μπαρ στο Περού: Τραγουδιστής χτυπήθηκε από το ρεύμα όταν έπιασε το μικρόφωνο, «ωχ, ωχ, ωχ» πρόλαβε να φωνάξει
Τρόμος σε μπαρ στο Περού: Τραγουδιστής χτυπήθηκε από το ρεύμα όταν έπιασε το μικρόφωνο, «ωχ, ωχ, ωχ» πρόλαβε να φωνάξει

Τον Κάρλος Σουάρεζ έσωσαν ένας ηχολήπτης και το μέλος ενός άλλου συγκροτήματος

Τρόμος σε μπαρ στο Περού: Τραγουδιστής χτυπήθηκε από το ρεύμα όταν έπιασε το μικρόφωνο, «ωχ, ωχ, ωχ» πρόλαβε να φωνάξει
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε μπαρ στη Λίμα του Περού όταν ο τραγουδιστής Κάρλος Σουάρεζ χτυπήθηκε από το ρεύμα όταν έπιασε το μικρόφωνο.

Στο βίντεο από όσα σημειώθηκαν στη συναυλία της μπάντας Mi Major Amigo Scott, φαίνεται ο Σουάρεζ να πιάνει το μικρόφωνο για να παρουσιάσει το συγκρότημα αλλά αντί γι' αυτό άρχισε να φωνάζει «ωχ, ωχ, ωχ» πριν να πέσει προς τα πίσω.

Ευτυχώς για τον Σουάρεζ ένας ηχολήπτης και το μέλος μιας άλλης μπάντα του έσωσαν τη ζωή αποσυνδέοντας το καλώδιο του μικροφώνου από την πρίζα, ενώ οι θεατές κοντά στη σκηνή φώναζαν: «Το ρεύμα, το ρεύμα».



Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα με τον ίδιο, μέσω Instagram, να καθησυχάζει τους φίλους του με βίντεο στα social media.

«Αυτό που συνέβη θα μπορούσε να είχε θανατηφόρες συνέπειες. Αλλά είμαι καλά από πλευράς υγείας. Έχω μερικά εγκαύματα στο λαιμό μου, αλλά ευτυχώς δεν έχω άλλες επιπλοκές» είπε ο Σουάρεζ περιγράφοντας πως «όταν σύνδεσα την κιθάρα μου στον ενισχυτή, άγγιξα το μικρόφωνο και έπαθα ηλεκτροπληξία που με παρέλυσε για περίπου επτά δευτερόλεπτα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να φωνάξω και να πέσω στο πάτωμα. Τότε το μικρόφωνο έπεσε στο λαιμό μου και μου προκάλεσε δύο εγκαύματα πρώτου βαθμού, τα οποία ευτυχώς ήταν επιφανειακά, γι' αυτό και ο λαιμός μου είναι με επίδεσμο και παίρνω φάρμακα. Αλλά χαίρομαι που μπορώ να πω ότι, εκτός από τα εγκαύματα στο λαιμό μου, είμαι σε καλή κατάσταση. Πέρασα μια πολύ τραυματική κατάσταση και παραλίγο να χάσω τη ζωή μου. Ό,τι και αν συνέβη, θέλω να βεβαιωθώ ότι τέτοια πράγματα δεν θα ξανασυμβούν. Δεν θα ήθελα να μάθω ότι ένας συνάδελφος που, όπως εγώ, αφιερώνεται στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή, πρέπει να βιώσει αυτό που βίωσα εγώ».
