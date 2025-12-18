Τριετής φυλάκιση σε δικηγόρο και ηγέτη κοινότητας επειδή διαδήλωσαν κοντά στην κατοικία του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ
Την αποφυλάκισή τους ζητούσαν τόσο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και μη κυβερνητικές οργανώσεις

Δικηγόρος κι υπερασπιστής του περιβάλλοντος καθώς και κοινοτικός ηγέτης, που αντιμετώπισαν ποινική δίωξη επειδή διαδήλωσαν την άνοιξη κοντά στην κατοικία του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε, άκουσαν χθες Τετάρτη να τους απαγγέλλονται ποινές τριετούς φυλάκισης.

Ο δικηγόρος Αλεχάντρο Ενρίκες και ο κοινοτικός ηγέτης και ευαγγελικός πάστορας Χοσέ Άνχελ Πέρες κρίθηκαν ένοχοι για «επιθετική αντίσταση κατά της αρχής» και «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Πάντως οι δυο άνδρες βγήκαν ελεύθεροι από το δικαστήριο, στη Σάντα Τέκλα --περίπου δέκα χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ-- καθώς, δυνάμει της νομοθεσίας στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, οι ποινές φυλάκισης τριών ετών ή μικρότερης διάρκειας δεν είναι υποχρεωτικό να εκτίονται αν τηρούνται όροι κατά περίπτωση.

Οι δυο άνδρες είχαν προφυλακιστεί. Την αποφυλάκισή τους ζητούσαν τόσο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία, που τους χαρακτήρισε «κρατούμενους συνείδησης».

ΜΚΟ καταγγέλλουν την ποινικοποίηση της διαφωνίας και των διαδηλώσεων από την κυβέρνηση του προέδρου Μπουκέλε, προσάπτοντάς του αυταρχική παρέκκλιση. Η υπεράσπιση των δυο ανδρών αναφερόταν σε «πολιτική» δίκη και ζητούσε οι κατηγορίες να μπουν στο αρχείο.

Οι δυο άνδρες είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης τον Μάιο με αίτημα ο κ. Μπουκέλε να επέμβει και να αποτρέψει έξωση μελών αγροτικού συνεταιρισμού από ιδιωτική έκταση γης.
