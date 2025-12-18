Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Επιδρομή της Ουκρανίας πλήττει πλοίο σε λιμάνι της Ρωσίας, υπάρχουν θύματα
Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε εκρήξεις στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του Ροστόφ
Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ρoστόφ στον Ντον κι υπάρχουν θύματα --δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες-- μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.
Ο Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.
Ukrainian forces attacked a vessel in the port of Rostov-on-Don— Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2025
According to preliminary information, there are casualties among the crew, the regional governor said.
Reports indicate at least five explosions in the northern and central parts of Rostov. pic.twitter.com/wmbvgIh9er
🇺🇦🇷🇺 A residential building in Rostov-on-Don (Russia) was damaged following a Ukrainian attack on the city.— Zaryon OSINT (@zarGEOINT) December 17, 2025
📍 Geolocation: 47.23464, 39.61284@GeoConfirmed @Liveuamap @UAControlMap
1/2 pic.twitter.com/jhAvonOJsm
