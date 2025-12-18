Επιδρομή της Ουκρανίας πλήττει πλοίο σε λιμάνι της Ρωσίας, υπάρχουν θύματα
Πόλεμος στην Ουκρανία Ροστόφ

Επιδρομή της Ουκρανίας πλήττει πλοίο σε λιμάνι της Ρωσίας, υπάρχουν θύματα

Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε εκρήξεις στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του Ροστόφ

Επιδρομή της Ουκρανίας πλήττει πλοίο σε λιμάνι της Ρωσίας, υπάρχουν θύματα
Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ρoστόφ στον Ντον κι υπάρχουν θύματα --δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες-- μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.



Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε εκρήξεις στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του Ροστόφ.



