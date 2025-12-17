Να αποτραπεί η αιματοχυσία στη Βενεζουέλα, ζήτησε η πρόεδρος του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Κλαούντια Σεϊνμπάουμ ΟΗΕ Βενεζουέλα

Η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι το Μεξικό είναι κατά της παρέμβασης και κατά της ξένης ανάμειξης στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ ζήτησε σήμερα από τα Ηνωμένα Έθνη να «εκπληρώσουν τον ρόλο τους» και να αποτρέψουν μια αιματοχυσία στη Βενεζουέλα, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ της χώρας της Λατινικής Αμερικής και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Σεϊνμπάουμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Μεξικό είναι κατά της παρέμβασης και κατά της ξένης ανάμειξης στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε χθες «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των υφιστάμενων σε κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε μια ακόμη κλιμάκωση στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.

Αντιδρώντας η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέρριψε την «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» του προέδρου των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση, που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
