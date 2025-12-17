Πούτιν: Οι «υστερικοί Ευρωπαίοι» λένε ψέματα και ανοησίες ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ευρώπη

«Θα προτιμούσαμε τη διπλωματία, αλλά αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Κλείσιμο

Σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας απευθύνθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης οπαρουσιάζοντας την αποτίμηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του έτους και τις προτεραιότητες της Μόσχας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας.Στη διάρκεια της ομιλίας του, χαρακτήρισε ξανά «ψέματα και ανοησίες» όσα λέγονται περί προετοιμασίας της Μόσχας να επιτεθεί στην Ευρώπη. Η Ρωσία πάντα προσπαθούσε να επιλύει τα πάντα ειρηνικά μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας πως οι πολιτικοί στην Ευρώπη αυξάνουν τον «βαθμό υστερίας» και «τρομοκρατούν τους ανθρώπους» σχετικά με την αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Ρωσία.Ο Πούτιν χαρακτήρισε το έτος που ολοκληρώνεται ως «σημαντικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν περισσότερους απόΣύμφωνα με όσα ανέφερε, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού επικεντρώθηκαν στη φθορά των αντίπαλων δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με ξένο στρατιωτικό υλικό.υποστήριξε ότι οι θέσεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και τα προγεφυρώματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του ρυθμού των επιθετικών ενεργειών σε περιοχές που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας. Όπως δήλωσε, «οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξέλιξη των δυνατοτήτων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει σταθερά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται από τα στρατεύματα. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα προγράμματα ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτωνκαι, ενώ ανακοίνωσε ότι το πυραυλικό σύστημααναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότιπαραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο αποτροπής και εγγύησης της εθνικής ασφάλειας της χώρας.Τέλος, ο Πούτιν χαιρέτησε την πρόοδο στον διάλογο με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ