Πούτιν: Οι «υστερικοί Ευρωπαίοι» λένε ψέματα και ανοησίες ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντιμίρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία πυρηνικά όπλα

Πούτιν: Οι «υστερικοί Ευρωπαίοι» λένε ψέματα και ανοησίες ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ευρώπη

Θα απελευθερώσουμε πολεμικά τα εδάφη που θέλουμε στην Ουκρανία, αν δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε συνεδρίαση του Υπουργείου Άμυνας - Έθεσε σαν προτεραιότητα την ενίσχυση των πυρηνικών δυνατοτήτων του ρωσικού στρατού

Πούτιν: Οι «υστερικοί Ευρωπαίοι» λένε ψέματα και ανοησίες ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ευρώπη
175 ΣΧΟΛΙΑ
Σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας απευθύνθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρουσιάζοντας την αποτίμηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του έτους και τις προτεραιότητες της Μόσχας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, χαρακτήρισε ξανά «ψέματα και ανοησίες» όσα λέγονται περί προετοιμασίας της Μόσχας να επιτεθεί στην Ευρώπη.  Η Ρωσία πάντα προσπαθούσε να επιλύει τα πάντα ειρηνικά μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας πως οι πολιτικοί στην Ευρώπη αυξάνουν τον «βαθμό υστερίας» και «τρομοκρατούν τους ανθρώπους» σχετικά με την αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Ρωσία.


Ο Πούτιν χαρακτήρισε το έτος που ολοκληρώνεται ως «σημαντικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν περισσότερους από 300 οικισμούς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού επικεντρώθηκαν στη φθορά των αντίπαλων δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με ξένο στρατιωτικό υλικό.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι θέσεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και τα προγεφυρώματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του ρυθμού των επιθετικών ενεργειών σε περιοχές που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας. Όπως δήλωσε, «οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις».

«Θα προτιμούσαμε τη διπλωματία, αλλά αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.



Κλείσιμο
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξέλιξη των δυνατοτήτων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει σταθερά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται από τα στρατεύματα. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα προγράμματα ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ ανακοίνωσε ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο αποτροπής και εγγύησης της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Τέλος, ο Πούτιν χαιρέτησε την πρόοδο στον διάλογο με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
175 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης