Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Στη Ρωσία δεν μετρούν τους νεκρούς, αλλά κάθε δολάριο και ευρώ που χάνουν, λέει ο Ζελένσκι
Στη Ρωσία δεν μετρούν τους νεκρούς, αλλά κάθε δολάριο και ευρώ που χάνουν, λέει ο Ζελένσκι
O Πούτιν δεν πιστεύει στους ανθρώπους, αλλά μόνο στη δύναμη και στο χρήμα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος
Από το βήμα του ολλανδικού Κοινοβουλίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε έκκληση για σκληρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία, τονίζοντας ότι μόνο η αναπόφευκτη τιμωρία του επιτιθέμενου μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική λογοδοσία και να υποχρεώσει τη Μόσχα να σεβαστεί το κράτος δικαίου.
Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας, οι προσπάθειες δεν περιορίζονται μόνο στον τερματισμό της αιματοχυσίας, αλλά επεκτείνονται και στη διαμόρφωση νέων συνθηκών ασφαλείας στα σύνορα της Ρωσίας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου. «Αυτό σημαίνει να αναγκάσουμε τη Ρωσία να μάθει επιτέλους να ζει σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρξει πραγματική ευθύνη και αν η τιμωρία του επιτιθέμενου γίνει αναπόφευκτη» δήλωσε.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Όπως ανέφερε, η πλειονότητα αυτών των κεφαλαίων βρίσκεται στην Ευρώπη και «μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα». «Ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει. Πρόκειται για ζήτημα αποκατάστασης της δικαιοσύνης, με τρόπο που η Ρωσία να το αισθανθεί πραγματικά», τόνισε.
Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν πιστεύει στους ανθρώπους, αλλά μόνο στη δύναμη και στο χρήμα», προσθέτοντας ότι στη Ρωσία «δεν μετρούν τους νεκρούς, αλλά μετρούν κάθε δολάριο και κάθε ευρώ που χάνουν». Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτείται μια ισχυρή και ξεκάθαρη απόφαση για τα ρωσικά κεφάλαια. «Αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προστασία απέναντι στη Ρωσία. Σας καλώ να στηρίξετε αυτή την επιλογή», κατέληξε.
Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας, οι προσπάθειες δεν περιορίζονται μόνο στον τερματισμό της αιματοχυσίας, αλλά επεκτείνονται και στη διαμόρφωση νέων συνθηκών ασφαλείας στα σύνορα της Ρωσίας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου. «Αυτό σημαίνει να αναγκάσουμε τη Ρωσία να μάθει επιτέλους να ζει σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρξει πραγματική ευθύνη και αν η τιμωρία του επιτιθέμενου γίνει αναπόφευκτη» δήλωσε.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Όπως ανέφερε, η πλειονότητα αυτών των κεφαλαίων βρίσκεται στην Ευρώπη και «μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα». «Ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει. Πρόκειται για ζήτημα αποκατάστασης της δικαιοσύνης, με τρόπο που η Ρωσία να το αισθανθεί πραγματικά», τόνισε.
Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν πιστεύει στους ανθρώπους, αλλά μόνο στη δύναμη και στο χρήμα», προσθέτοντας ότι στη Ρωσία «δεν μετρούν τους νεκρούς, αλλά μετρούν κάθε δολάριο και κάθε ευρώ που χάνουν». Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτείται μια ισχυρή και ξεκάθαρη απόφαση για τα ρωσικά κεφάλαια. «Αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προστασία απέναντι στη Ρωσία. Σας καλώ να στηρίξετε αυτή την επιλογή», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα