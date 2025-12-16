Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία με έναν όρο: Να απαντήσει άμεσα

Ο Τραμπ εκτιμά πως η συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από ποτέ - Η Ουάσινγκτον εκτιμά πως η Ρωσία θα αποδεχτεί όρο για ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ - Αξιοσημείωτες οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, είπε ο Μερτς