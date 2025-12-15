Μερτς και Ζελένσκι βλέπουν πρόοδο στο Ουκρανικό: «Επώδυνες» οι συνομιλίες για το εδαφικό, πιέζουν για το Ντονμπάς οι Αμερικανοί

Η περιοχή του Ντονμπάς και τα εδάφη που ελέγχουν η Ρωσία και η Ουκρανία. Πηγή: Sky News

Από αριστερά: Στηβ Γουίκτοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Φρίντριχ Μερτς

Συμφωνία Γερμανίας και Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, Ουκρανία και Γερμανία κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

- Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

- Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία - μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

- Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

- Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

- Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

- Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας - εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

- Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

- Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

- Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

- Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.







Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου και ότι έχουν αναπτυχθεί πρόσθετες εφεδρείες σε πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ.Παράλληλα με τις επαφές Ουκρανίας–ΗΠΑ, στο Βερολίνο πραγματοποιείται συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με οικοδεσπότη τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε μια σαφή επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, πέραν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που θα αφιχθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι του ΝΑΤΟΕκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησηςκαθώς και ο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν τελικά θα παραστούν.Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων παραμένουν,, καθώς και το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να παράσχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε περίπτωση συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται, με το Βερολίνο να μετατρέπεται προσωρινά στο κεντρικό διπλωματικό πεδίο για την επόμενη φάση του πολέμου.